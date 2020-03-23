Это касается всех областей Казахстана, кроме Алматы и Нур-Султана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Министерство торговли и интеграции и министерство здравоохранения внесли изменения в приказ о рекомендациях по работе магазинов, кафе и торговых центров во время режима чрезвычайного положения.
В документе говорится, что теперь крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10:00 до 18:00 и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций.
Находящиеся в них продуктовые магазины, аптеки должны работать в обычном режиме. В таком же режиме должны работать и магазины возле домов. При этом владельцы должны обеспечить использование персоналом одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа), а продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, осуществлять только в упакованном виде.
Непродовольственные рынки могут работать с 11:00 часов до 17:00 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.
Объекты общественного питания работают с ограничением деятельности:
- кафе, расположенные на территории торговых объектов могут заниматься только доставкой еды.
- кафе, которые расположены не на территории торговых объектов должны работать до 22.00, а число посетителей – не более 50 человек одновременно.
Кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты в том числе в торгово-развлекательных центрах с массовым скоплением людей, включая расположенные на территории всех торговых объектов, приостанавливают свою деятельность.
– Решение об открытии торговых центров и рынков было принято исходя из важности обеспечения рабочими местами и доходами большого количества наших граждан, занятых в сфере торговли и услуг. Но вместе с тем, мы обращаемся ко всем предпринимателям с просьбой принять во внимание важность соблюдения всех требований главного санитарного врача по усилению санитарных и дезинфекционных мер, - говорится в сообщении.
При неисполнении этих рекомендаций, главный санитарный врач территории может принять меры вплоть до приостановления деятельности объектов.
Рекомендации распространяются на всю территорию Казахстана. Но по решению акимов и постановлению главного санврача этой территории могут приниматься дополнительные ограничения.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 23 марта в Казахстане выявлены 62 случая заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 32 в Нур-Султане, 26 в Алматы и один случай в Актюбинской области
. Зараженная коронавирусом жительница актобе прилетела из Москвы
22 марта. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.