Это касается всех областей Казахстана, кроме Алматы и Нур-Султана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК. На 26 тысяч тенге оштрафовали владельца кафе в Атырау за нарушение режима ЧП Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство торговли и интеграции и министерство здравоохранения внесли изменения в приказ о рекомендациях по работе магазинов, кафе и торговых центров во время режима чрезвычайного положения. В документе говорится, что теперь крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10:00 до 18:00 и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций. Находящиеся в них продуктовые магазины, аптеки должны работать в обычном режиме. В таком же режиме должны работать и магазины возле домов. При этом владельцы должны обеспечить использование персоналом одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа), а продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, осуществлять только в упакованном виде. Непродовольственные рынки могут работать с 11:00 часов до 17:00 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Объекты общественного питания работают с ограничением деятельности: - кафе, расположенные на территории торговых объектов могут заниматься только доставкой еды. - кафе, которые расположены не на территории торговых объектов должны работать до 22.00, а число посетителей – не более 50 человек одновременно. Кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты в том числе в торгово-развлекательных центрах с массовым скоплением людей, включая расположенные на территории всех торговых объектов, приостанавливают свою деятельность. – Решение об открытии торговых центров и рынков было принято исходя из важности обеспечения рабочими местами и доходами большого количества наших граждан, занятых в сфере торговли и услуг. Но вместе с тем, мы обращаемся ко всем предпринимателям с просьбой принять во внимание важность соблюдения всех требований главного санитарного врача по усилению санитарных и дезинфекционных мер, - говорится в сообщении. При неисполнении этих рекомендаций, главный санитарный врач территории может принять меры вплоть до приостановления деятельности объектов. Рекомендации распространяются на всю территорию Казахстана. Но по решению акимов и постановлению главного санврача этой территории могут приниматься дополнительные ограничения. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 23 марта в Казахстане выявлены 62 случая заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 32 в Нур-Султане, 26 в Алматы и один случай в Актюбинской области. Зараженная коронавирусом жительница актобе прилетела из Москвы 22 марта. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  