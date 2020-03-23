Ежедневно женщины планируют шить  около 1000 масок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Миллион медицинских масок пытались незаконно продать в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДУИС по Атырауской области, защитными масками будут обеспечены стражи порядка всей области. На сегодняшний день ножницами, черной тканью и на швейных  машинках ловко орудуют 12 женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении УГ-157/11 (женская исправительная колония). - Процесс отлаженный, поэтапный: одни работают с лекалами, другие по этим лекалам вырезают  будущую маску. Третьи занимаются  подготовкой резинок и потом все это вместе сшивается. Весь процесс занимает приблизительно 5 минут,- сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области. Как отметила одна из заключённых Ольга Володина, в этой нелегкой для многих ситуации очень важно быть сплоченными и помогать друг-другу. - Я считаю ,что мы патриоты своей страны, где бы мы  ни находились. На свободе есть наши близкие друзья, родственники. Да и вообще, прежде всего, мы должны помогать друг другу. Просто помогать друг другу. Мы считаем, что может быть частичка нашей заботы и тепла кого-то спасет , кому-то поможет эта маска, которую мы сшили своими руками, - говорит Ольга Володина. Напомним, на 23 марта в Казахстане выявлено 60 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 31 в Нур-Султане и 25 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.