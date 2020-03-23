Самоизоляция поможет не заболеть коронавирусом, считают в акимате.  Еще один случай коронавируса выявили в Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что в связи с пандемией коронавируса в республике были предприняты своевременные меры защиты от мировой инфекции. - Сегодня, 23 марта, глава государства на заседании Государственной комиссии по ЧП поручил реализовать ряд дополнительных мер по недопущению распространения COVID 19 на территории республики. Между тем по оценке специалистов Минздрава наиболее действенным способом обезопасить себя от заражения является самоизоляция. Чтобы избежать угрозы, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч, - сообщили в пресс-службе акима области. Также власти призывают использовать средства индивидуальной защиты. По мере возможности изолировав себя, необходимо также помнить о повышенном внимании к собственной гигиене (чаще мыть руки - не менее 20 секунд), а также укреплению иммунитета. - Самоизоляция - это способ оградить себя и своих близких от рисков заражения коронавирусной инфекцией. В нынешних условиях очень важно проявить сознательность и ответственность как по отношению к себя, так и к другим. Помните, оставаясь дома и ограничив непосредственные контакты, мы защищаем друг друга, - пояснили в акимате ЗКО. Напомним, на 23 марта в Казахстане выявлено 60 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 31 в Нур-Султане и 25 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.