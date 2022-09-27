Время от времени чат релокантов превращается в поле битвы.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации
. Призыву должны были подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Однако по факту повестки приходили куда более широкому кругу лиц. По крайней мере, об этом заявляют сами россияне в телеграм-чатах.
Немалое число граждан решили покинуть страну. Многие устремились и в Казахстан
. По последним данным, только на территорию ЗКО въехали около 18 тысяч россиян, на границах образовались
многокилометровые очереди. Правда, некоторые приезжают лишь транзитом
.
Россияне довольно быстро создали десятки чатов в Telegram, где делятся советами по пересечению границы и обустройству. Группы делятся как по городам, так и по целям. Например, есть отдельные чаты по поиску работу и даже поиску работы среди медиков
.
Группы крайне активно, лишь в за сутки там несколько тысяч сообщений. Мы собрали вопросы, волнующие релокантов.
Жильё
С утра в поиске жилья были лишь две семьи. И кот.
Ищем жильё сегодня. Нас двое и кот.
Здравствуйте, ищу с мужем квартиру на 4 дня. После уезжаем в Киргизию.
Объявлений о бесплатном предоставлении и аренде жилья намного больше. Одно из них:
Есть квартира для состоятельной компании на длительный срок. Подробности в личку.
В первый день, когда россияне прибывали в Уральске, эксперты предположили, что ждать роста цен на арендное жильё не стоит
. Ибо даже для самых жителей свободных квартир недостаточно. И...риэлторы ошиблись
. Сейчас в городе сложно найти однокомнатную квартиру дешевле 150 тысяч тенге в месяц (раньше было 70 - 80 тысяч)
. За элитное жильё просят и вовсе 600 тысяч тенге в месяц (за эти деньги можно было снять в элитном районе Алматы с видом на горы и высоким уровнем обслуживания).
Правда, сегодня арендодателей с повышенным аппетитом ждал сюрприз. Сдавать жильё иностранцам можно, но только уведомив об этом миграционную службу
. В противном случае их ждёт штраф.
Премьер-министр поручил стабилизировать ситуацию
на рынке аренды жилья. Но как власти будут это делать? Риэлторы не раз говорили о том, что механизмов для этого недостаточно.
К счастью, без крова гости не остались. Свои двери раскрыл кинотеатр Cinema Park, который находится в City Center. Администрация разрешила ночевать приезжим
. А позже детские лагеря пустили россиян по 2000 тенге за ночь.
Финансы и документы
На удивление, вопросов на эту тему крайне мало. В основном россиян интересовала работа ЦОНов. Но так как «Правительство для граждан» оперативно информировало
, участники чата пересылали инструкции и сообщения от ЦОНов.
Зато объявлений об услугах более чем достаточно. В том, что они будут оказаны нелегально, сомневаться не приходится.
Помогу с трудовыми договорами и уведомлениями о прибытии в Уральске
Сделаю страховку на авто по себестоимости. Онлайн. Официально.
Кому наличные тенге? Возьмём по курсу выше чем у обменника. Но рубли нужны именно переводом на Сбер.
Купим машины с российским учетом.
Более того, авторы таких объявлений явно не боятся нести ответственность. На аватаре стоит реальная фотография, аккаунт имеет полные имя и фамилию.
Дорога
Приезжие делятся информацией и о ситуации на границе:
Машины медленнее стали пускать, но пускают, пеших запускают по 30 человек.
Сегодня довезли до начала пробки на «Маштаково». Дальше на самокате добрался до КПП. На проход пешком огромная очередь. Там объявляли 1 500 человек. В час пропускают по 40.
Не везде есть возможность пройти пешком, но везде можно подсесть в машину. Люди помогают, таксисты за разную стоимость. Повестки там не вручают!
Маштаково (Самара) - пробка большая 40 км. Трое суток стоят.
Озинки (Саратов) - пробка большая, трое суток стоят. Очень медленно.
Бугристое (Челябинск) - пробка большая! Медленно едут. 2-3 суток
Сагарчи (Оренбург) - пробка большая. 2-3 суток машины стоят.
Караозек (Астрахань) - пробка. Очень медленно, только на авто.
Можно пробовать:
Илек (Самара, Оренбург) - пробка. Стоят по 1,5-2 суток.
Орск (Уфа, Челябинск) - пробка, около суток.
Вишнёвка (Волгоград) - 600 машин, пешеходов 750, проход по 5-10 чел в час.
Можно ехать:
Тёплое (Самара) - пробка 7-8 км, очередь пешеходов 500 чел, проход по 50 чел в час.
Петухово (Курган) - пробка, но реально проехать мене чем за сутки.
Исилькуль (Омск) - пробки нет!
Николаевка (Челябинск, Оренбург) - очередь не большая. Пешеходов пускают.
Мариинское (Челябинск, Оренбург) - пробка, относительно не большая пока. Стояли 10-14 часов на машине. Пешеходам можно!
Михайловка (Новосибирск) -пробка пока не очень большая, 6 часов на машине стоять. Пешеходов пускают.
Конечно, есть и объявления. Например, предложили три места на частный борт из Актобе в Алматы. Перелёт стоит 5,4 млн тенге, делится на всех пассажиров.
Сегодня, 27 сентября, на брифинге в СЦК представители МВД заявили, что заторы находятся на стороны России. На территории Казахстана пропуск проходит быстро.
С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян и выехали 64 тысячи граждан России. ИИН с 21 сентября оформили около восьми тысяч нерезидентов (речь не только о гражданах РФ, но и о других стран).
Реакция казахстанцев
В СМИ сейчас много историй о волонтёрах и неравнодушных гражданах, которые предлагают бесплатные кров и хлеб. Однако в чате обстановка совсем иная, можно даже сказать - крайне накалённая. Приходится читать россиянам как открытые угрозы, так что-то типа этого:
Мы будем наблюдать за ними. Если будет какой то косяк , или какое то неправильное движение, поставим на место.
Некоторые нелицеприятные вещи пишутся на казахском языке. Но так как Telegram имеет функцию перевода, гости быстро поняли настроение.
Люди могут по ошибке что-то не так сказать или посмотреть, а вы сразу - гасить.
Если честно, за три уже дня это первое мое столкновение с негативом от граждан РК. Жаль.
Находятся казахстанцы, которые пытаются «сгладить углы».
Кровь из глаз, аж стыдно за некоторых наших граждан. Не отвечайте на провокации, ничего из этого не выйдет.
Читаю переписки и хочу сказать всем приезжим. Нацисты будут везде, к этому надо быть готовы. Самое главное не возвышаться, вести себя культурно и уважать наш язык и нашу культуру. А так, добро пожаловать и всем удачи.
Россияне, мы тут вносим некоторые неясности между нами. Некоторым нужно высказаться, ибо такой наплыв россиян принёс им большие неудобства и некоторое раздражение. Поэтому, надеюсь, вы с пониманием относитесь к нам тоже.
К сожалению, автор последнего сообщения прав. В редакцию поступают звонки от казахстанцев, которых просто выселили арендодатели, в надежде сорвать куш с приезжих. Цена на аренду взлетела до небес. Если в США стоимость месячной аренды составляет 50% от минимальной зарплаты, сейчас в Казахстане она составляет 400% от МЗП. И видя такое поведение зажиточных сограждан, владеющих недвижимостью, имеются страхи, что завтра ценники пересмотрят и владельцы продуктовых магазинов. И самое печальное, никакой ответственности за это они не понесут.
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