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С этого дня, я считаю Иру, своим ангелом-хранителем и навещаю ее могилку

https://mgorod.kz/projects/nitem/s-etogo-dnya-ya-schitayu-iru-svoim-angelom-hranitelem-i-naveshhayu-ee-mogilku/
Marat
С этого дня, я считаю Иру, своим ангелом-хранителем и навещаю ее могилку
https://mgorod.kz/projects/nitem/s-etogo-dnya-ya-schitayu-iru-svoim-angelom-hranitelem-i-naveshhayu-ee-mogilku/

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