Дроны привлекут для тушения пожаров в Казахстане

В рамках укрепления материально-технического обеспечения впервые приобретаются 2 противопожарных дрона, предназначенных для тушения высотных зданий. В этом году закупаем 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тысяч единиц оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в лизинг. Первостепенно распределим технику для нужд районных подразделений

В Казахстане создают универсальные подразделения для экстренных ситуаций. Об этом сообщил на заседании правительства глава МЧС Чингис Аринов.

Так, в Акмолинской области запущен пилотный проект по созданию универсальных подразделений, состоящих из пожарных, медиков и спасателей. Это позволит оперативно и комплексно спасать пострадавших и оказывать им первую помощь.

Также внедряются новые стандарты для строительства пожарных депо. К примеру, с августа в Астане функционирует пожарное подразделение, построенное за 3,5 месяца из быстровозводимых конструкций. Такой принцип строительства будет внедрен во всех регионах. В целом требуется 121 пожарное депо по стране.

— Впервые приобретаются 2 противопожарных дрона, предназначенных для тушения высотных зданий. В этом году закупаем 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тысяч единиц оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в лизинг. Первостепенно распределим технику для нужд районных подразделений, — доложил министр.

Кроме того, министр по ЧС озвучил планы по борьбе с пожарами в многоэтажных домах. Отмечено, что ведомство впервые планирует проводить учения с привлечением вертолетной техники для эвакуации жителей высотных домов.

— Проводимая работа поэтапно обучает граждан навыкам самоспасения при пожарах, тем самым повышая уровень культуры безопасности, — разъяснил Аринов.

Всего по республике проведено свыше 250 таких учений. Одновременно решается вопрос о наделении министерства полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий и объектов с массовым пребыванием людей.