Седьмого октября 2024 года в 13:00 часов сотрудники департамента провели разведку проведена вдоль побережья Каспийского моря на вертолете, в ходе которого обнаружили в 43 километрах от села Курмангазы и в 56 километрах от села Зинеден тление тростниковых зарослей.

По данным ДЧС Атырауской области, седьмого октября в 13:00 часов сотрудники департамента провели разведку вдоль побережья Каспийского моря на вертолете, в ходе которой обнаружили в 43 километрах от села Курмангазы и в 56 километрах от села Зинеден тление тростниковых зарослей. Площадь составила пять гектаров.

— К этой местности нет автомобильных дорог, поэтому тушение вели с помощью вертолёта МИ-8 АО «Казавиаспас». С 17:00 сделали первый сброс воды. Угрозы населенным пунктам нет.

Восьмого октября тушение камыша продолжили.

Сообщается, что информация, которая распространилась в социальных сетях о том, что в результате пожара в Атырауской области смог накрыл несколько регионов Россиской Федераций не подтвердилась. Расстояние от места тления камыша до границы РФ составляет 150 километров.