На сегодняшний день работы по строительству молочно-товарного комплекса выполнены на 90%. Приобретены 60 голов племенного крупного рогатого скота. Планируется увеличение до 600. Глава хозяйства Бахыт Далабаев поделился с первым заместителем акима области насущными проблемами - нехваткой земли и специалистов сельскохозяйственной сферы. Мухтар Манкеев заверил его в поддержке в решении этих вопросов. Также Мухтар Манкеев посетил "Аксайский индустриальный парк". Местная компания производит самое современное оборудование для нефтегазовой отрасли. Благодаря устойчивой позиции здесь создано 120 рабочих мест. Первый заместитель акима ознакомился с проектами, реализацией которых занимается данная компания. В районном акимате прошла встреча с местными предпринимателями и руководителями сельхозформирований, где были обсуждены различные вопросы. Представители Фонда «Даму», СПК "Орал", Палаты предпринимателей, «Аграрной кредитной корпорации» и «КазАгроФинанс» рассказали присутствующим о государственных программах и проектах, которые возможны по линии ГЧП. Во второй половине дня первый заместитель акима области Мухтар Манкеев посетил село Бурлин. Он побывал у ветерана Великой Отечественной войны Михаила Шепеля, поздравил аксакала с праздником. После прошла встреча с опекаемыми, проживающими в Центре оказания специальных социальных услуг. На сегодня их 48 человек. В парке культуры и отдыха Бурлин Мухтар Манкеев встретился с сельчанами и принял участие в открытии фонтана, построенного на средства, собранные бурлинцами. Также он присутствовал при на не менее торжественном событии - открытии мини-пекарни в селе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.