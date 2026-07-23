Самолет экстренно вернулся в аэропорт после массовой драки пассажиров

Самолет авиакомпании easyJet, следовавший рейсом из Тенерифе в Ливерпуль, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после происшествия с группой пассажиров на борту, передает МойГород

По информации Sur in English со ссылкой на испанских авиадиспетчеров, примерно через полчаса после взлета между группой из около десяти пассажиров произошел конфликт, который, по предварительным данным, перерос в массовую драку. Командир экипажа решил развернуть самолет, сочтя ситуацию угрозой для безопасности полета. После приземления лайнер уже ожидали сотрудники полиции.

В easyJet подтвердили, что рейс действительно вернулся в аэропорт отправления из-за неподобающего поведения нескольких пассажиров. В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и членов экипажа является безусловным приоритетом, а подобные инциденты считаются недопустимыми.

После того как полиция вмешалась в ситуацию, самолет вновь вылетел в Ливерпуль. При этом пока не уточняется, были ли задержаны участники конфликта и являются ли они гражданами Великобритании.

Вместе с тем один из пользователей социальных сетей, заявивший, что на борту находилась его дочь, опроверг сообщения о драке. По его словам, никакого массового конфликта не происходило, а с рейса вывели лишь одну семью с детьми. Официального подтверждения этой версии на данный момент нет.