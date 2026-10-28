Самолет рухнул в море через две минуты после взлета: погибли все на борту

3 января 2004 года пассажирский Boeing 737-300 авиакомпании Flash Airlines потерпел крушение вскоре после взлета из египетского Шарм-эш-Шейха. Самолет упал в Красное море, унеся жизни всех 148 человек на борту. Причины трагедии расследовали египетские, французские и американские специалисты, однако их оценки обстоятельств катастрофы различались, передает МойГород

Рейс из Египта в Париж

Самолет выполнял чартерный рейс FSH604 по маршруту Шарм-эш-Шейх — Каир — Париж. На борту находились 135 пассажиров и 13 членов экипажа. Большинство пассажиров были французскими туристами, возвращавшимися домой после отдыха в Египте.

Разбившийся самолёт за 6 месяцев до катастрофы. Фото: Википедия

Катастрофа произошла ранним утром, примерно через две с половиной минуты после взлета. Boeing 737 начал набирать высоту, но во время маневра стал резко крениться вправо, а затем быстро терять высоту. Вскоре самолет рухнул в море примерно в 15 километрах от побережья. Выживших не было.

Поиски обломков и расследование

После катастрофы спасательные и поисковые группы приступили к обследованию места падения. Самолет разрушился при ударе о воду, а значительная часть обломков оказалась на большой глубине.

Одной из главных задач следователей стало обнаружение бортовых самописцев, которые могли помочь восстановить последние минуты полета. Регистратор параметров полета подняли со дна 16 января 2004 года, а на следующий день обнаружили и второй самописец — речевой. Записи изучали египетские специалисты при участии экспертов из Франции и США.

В первые дни после трагедии высказывались разные версии произошедшего, в том числе предположения о технической неисправности и возможном теракте. Однако в ходе расследования версию преднамеренного уничтожения самолета исключили. Специалисты также не обнаружили подтверждений отказа двигателей или разрушения конструкции в полете.

Почему самолет упал

Египетское расследование не смогло однозначно установить причину катастрофы. В итоговом отчете, опубликованном в 2006 году, рассматривались несколько возможных объяснений произошедшего.

Французские и американские специалисты пришли к выводу, что важную роль могла сыграть пространственная дезориентация пилотов — состояние, при котором экипаж теряет правильное представление о положении самолета относительно земли и горизонта. В условиях ночного полета подобная ситуация особенно опасна: пилот может неверно оценить крен или направление движения воздушного судна.

Таким образом, окончательного единого объяснения причин катастрофы, принятого всеми участниками расследования, не появилось. При этом данные расследования позволили исключить ряд первоначальных версий и подробнее восстановить последовательность событий перед падением самолета.

Мемориал рейсу 604. Фото: Википедия

Последствия трагедии

Катастрофа рейса FSH604 стала одной из крупнейших авиакатастроф с участием Boeing 737-300. Она также оставила тяжелые последствия для семей 148 погибших, среди которых были туристы из разных стран и члены египетского экипажа.

Трагедия привлекла внимание к вопросам подготовки экипажей, действий пилотов в ночных условиях и расследования происшествий, когда причины аварии невозможно установить однозначно. Главной задачей авиационных расследований остается не только восстановление событий, но и выявление факторов, которые могут помочь предотвратить подобные катастрофы в будущем.