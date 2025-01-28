Самолет, вылетевший из Уральска, столкнулся с птицами

Авиакомпания Air Astana сообщила, что 26 января 2025 года самолет FlyArystan рейса FS 7366 (Уральск – Астана) столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта Уральска. Несмотря на это, экипаж продолжил полет, так как системы и двигатели работали исправно. Посадка в Астане прошла в штатном режиме.

— По прибытию были обнаружены множественные повреждения самолета, включая лопатки компрессора в левом двигателе и участки фюзеляжа, а также останки птиц, в том числе внутри двигателя. Эти образцы будут направлены на ДНК-тестирование для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска, — сказано в сообщении.

Авиакомпания подчеркивает, что столкновения с птицами остаются серьезной угрозой для безопасности полетов. Компания работает с международными экспертами над улучшением управления дикой природой в аэропортах Казахстана. Согласно данным IATA, в 2024 году число столкновений с птицами в Казахстане выросло на 30% по сравнению с 2023 годом и составило 203 случая на 10 000 рейсов, что значительно превышает мировой уровень.

Air Astana призывает аэропорты внедрять проактивные меры, включая контроль и управление окружающей средой, чтобы эффективно снижать риски для безопасности полетов.