Самому интересно стало - вице-премьер о временном закрытии McDonald's

В Минторговле намерены узнать причину закрытия, передаёт Tengrinews.kz. Изображение c сайта Pixabay Об этом сказал заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства. - Честно говоря, не знаю (почему закрылись - прим. автора). Слышал, читал тоже. Давайте мы узнаем и вам ответим. Важный вопрос, да? Честно говоря, не знаю. Давайте, я узнаю и отвечу вам. Самому интересно стало. Люди привыкли просто к McDonald's, - ответил Жумангарин. Напомним, с 18 ноября компания «временно приостановила» работу всех своих ресторанов, а это 24 точки в Алматы, Ас