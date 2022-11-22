- Честно говоря, не знаю (почему закрылись - прим. автора). Слышал, читал тоже. Давайте мы узнаем и вам ответим. Важный вопрос, да? Честно говоря, не знаю. Давайте, я узнаю и отвечу вам. Самому интересно стало. Люди привыкли просто к McDonald's, - ответил Жумангарин.Напомним, с 18 ноября компания «временно приостановила» работу всех своих ресторанов, а это 24 точки в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Сообщалось, что это связано с ограничениями в местных поставках. К слову, сегодня, 22 ноября, McDonald's ушёл из Беларуси. Теперь общепит будет работать под брендом «Вкусно - и точка», как и в России после ухода американской компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Самому интересно стало - вице-премьер о временном закрытии McDonald's
В Минторговле намерены узнать причину закрытия, передаёт Tengrinews.kz. Изображение c сайта Pixabay Об этом сказал заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства. - Честно говоря, не знаю (почему закрылись - прим. автора). Слышал, читал тоже. Давайте мы узнаем и вам ответим. Важный вопрос, да? Честно говоря, не знаю. Давайте, я узнаю и отвечу вам. Самому интересно стало. Люди привыкли просто к McDonald's, - ответил Жумангарин. Напомним, с 18 ноября компания «временно приостановила» работу всех своих ресторанов, а это 24 точки в Алматы, Ас