Самую красивую девушку года выбрали в Атырау

27 ноября в Атырау состоялся полуфинал и третий этап финального отбора на национальный конкурс красоты «Мисс Казахстан». В этом событии принимали участие девушки со всего Казахстана. Из города Атырау в полуфинале участвовала только одна девушка — 19-летняя Инкар Бахтияр, которая в результате завоевала титул «Мисс Атырау - 2024».

27 ноября в Атырау состоялся полуфинал и третий этап финального отбора на национальный конкурс красоты «Мисс Казахстан». В нем принимали участие девушки со всего Казахстана, сообщает azh.kz. Из города Атырау в полуфинале участвовала только одна девушка — 19-летняя Инкар Бахтияр, которая в результате завоевала титул «Мисс Атырау - 2024».

Инкар — выпускница Академии народной музыки имени Д. Нурпеисовой, где она получила специальность кобыз-примы и дополнительную квалификацию дирижера. В настоящее время она продолжает обучение в Национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы. Кроме того, Инкар прошла курс обучения в модельной школе «Vero Modelz» и принимала участие в нескольких модных показах, зарекомендовав себя как модель. Её интересы не ограничиваются только музыкой: в свободное время она увлекается рисованием, чтением поэзии и художественной литературы.

Как сообщила Вероника Кошманова, президент филиала НКК «Мисс Казахстан» в Атырау и директор модельного агентства Vero Modelz, конкурс собрал большое количество участниц, но именно Инкар прошла в финал, войдя в топ-19 девушек, которые будут бороться за титул «Мисс Казахстан». Звание «1-я Вице-Мисс Атырау - 2024» присвоено Дильназ Жаксылыковой.

Отметим, финал национального конкурса «Мисс Казахстан - 2024» состоится 5 декабря в 19:00 в Queen Алматы. Главная тема конкурса в этом году — «Искусство быть женщиной». Она направлена на разрушение стереотипов о красоте, с акцентом на многогранность женственности, уверенности в себе, интеллекте и самореализации.