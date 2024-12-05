Самые низкие цены на билеты в кино зафиксированы в Уральске

В октябре текущего года средняя стоимость билетов в кино в Казахстане составила 2,1 тысяч тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре текущего года средняя стоимость билетов в кино в Казахстане составила 2,1 тысяч тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Energyprom.kz. В конце ноября лидером казахстанского бокс-офиса стал исторический фильм «Гладиатор 2», собравший 218,9 млн тенге, в то время как «SHEKER. Последний шанс» заработал 65 млн тенге.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Карагандинской области — сразу на 27,7%. Существенный рост цен также зафиксирован в Костанайской области (на 16,4%) и Восточно-Казахстанской области (на 11,2%).

Наименьшее увеличение цен на билеты в кино было зафиксировано в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, где стоимость возросла всего на 2% в каждом регионе.

В 7 из 20 регионов Казахстана — Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской и Улытауской областях, а также в Шымкенте — цены остались на уровне прошлого года.

Среди крупных городов страны самые высокие цены были зафиксированы:

В Усть-Каменогорске (3 тысяч тенге),

В Туркестане и Атырау (по 2,7 тысяч тенге)

Самые низкие — в Уральске, Семее и Таразе (по 1,6 тысяч тенге за билет).

Самые популярные фильмы

Кроме того, с 21 по 24 ноября лидером казахстанского бокс-офиса стал исторический фильм «Гладиатор 2» режиссёра Ридли Скотта, собравший 218,9 млн тенге.

Второе место занял американский мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» с кассой в 134,9 млн тенге, а третьим стал художественный фильм Джейка Кэздана «Миссия: Красный», собравший в 69,5 млн тенге.

В десятке популярных фильмов также оказались:

• «SHEKER. Последний шанс» — 65 млн тенге;

• «Заманback» — 58 млн тенге;

• «Кеттік бәрін таста» — 55,5 млн тенге;

• «Нурикамал» — 50,2 млн тенге;

• «Бұл Махаббат! (Из Гонконга с любовью!)» — 40,3 млн тенге;

• «Веном: Последний танец» — 35,9 млн тенге;

• «Хищные земли» — 20,2 млн тенге.

Как отмечают аналитики, фильмы отличаются разнообразием жанров — от эпических историй до локальных комедий и фантастических приключений, что отражает широкий спектр предпочтений казахстанских зрителей.