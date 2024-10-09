Самые востребованные профессии назвали в Минтруда Казахстана

Наиболее востребованной отраслью осталось образование: на неё приходилось более трети размещенных вакансий (53,2 тысяч). В сфере образования наибольшим спросом пользовались воспитатели, учителя математики и учителя начальных классов.

По информации ведомства, в сентябре на электронной бирже Enbek.kz было размещено 136,6 тысяч вакансий, что на 4% больше по сравнению с августом.

— Наиболее востребованной отраслью осталось образование: на неё приходилось более трети размещенных вакансий (53,2 тысяч). В сфере образования наибольшим спросом пользовались воспитатели, учителя математики и учителя начальных классов, - говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения.

Также отмечается, что несмотря на общий рост числа вакансий, динамика по регионам в сентябре заметно отличалась.

— Значительный рост вакансий зафиксирован в Жамбылской (на 40%) и Туркестанской (на 39%) областях, а также в городе Шымкент (на 34%), что указывает на повышенную экономическую активность в этих регионах. Заметное снижение числа вакансий наблюдалось в Атырауском (на 28%) и Восточно-Казахстанском регионах (на 23%), области Абай (на 17%). Вероятно, это связано с завершением сезонных работ или других локальных факторов, - отмечает источник.

При этом, наиболее существенное снижение числа резюме зафиксировано в Атырауской области – на 49%.

В целом, в сентябре работодатели предлагали средние заработные платы: главным строителям – от 716 тысяч тенге в месяц, инженерам в авиационной сфере – от 565 тысяч тенге и начальникам службы в горнодобывающей промышленности – от 502 тысяч тенге.