Самый большой бумажный самолет в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса

Группа студентов-аэрокосмических инженеров из Италии установила новый мировой рекорд, создав самый большой бумажный самолет в мире. Огромная конструкция, изготовленная исключительно из бумаги и клея, успешно поднялась в воздух и была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса, передает МойГород.
Авторы проекта дали своему творению имя «Икар» — в честь героя древнегреческой мифологии, ставшего символом стремления человека к полету.
Размах крыльев самолета составил 20,04 метра, а длина превысила 7 метров. Несмотря на внушительные размеры, конструкция была выполнена только из бумаги и клея. Во время испытательного запуска самолет уверенно пролетел через ангар, благодаря чему рекорд был официально зафиксирован.
Идея необычного проекта появилась у студентов Пизанского университета практически случайно. Готовясь к экзаменам, они узнали, что с 2013 года мировой рекорд принадлежит команде Технического института Брауншвейга в Германии, построившей бумажный самолет с размахом крыльев 18,21 метра.
То, что начиналось как шутка, вскоре превратилось в серьезный инженерный проект. К работе присоединились 16 участников, среди которых были будущие инженеры, а также известный итальянский техноблогер и популярный создатель контента Jakidale.
Перед созданием финальной модели команда провела множество компьютерных расчетов и моделирований в программе MATLAB. Затем были изготовлены несколько опытных образцов, каждый из которых помогал совершенствовать конструкцию.
Первый крупный прототип получил название «Прометей». Он позволил выявить основные недостатки и определить, что необходимо изменить. Следующей разработкой стал «Дедал» — бумажный самолет длиной около восьми метров. Хотя эта модель также оказалась несовершенной, она дала разработчикам ценный практический опыт.
Позже студенты создали еще один, более компактный прототип длиной около четырех метров, который уже показал стабильный и управляемый полет. Лишь после этого команда приступила к строительству финальной версии — «Икара».
Название было выбрано не случайно. Согласно древнегреческому мифу, Икар был сыном Дедала и прославился попыткой взлететь слишком близко к Солнцу. Для авторов проекта этот образ стал символом смелости, инженерной мысли и стремления покорять новые высоты.
Готовая конструкция весила 28,5 килограмма. На ее создание ушли недели кропотливой работы, многочисленные испытания и постоянная доработка деталей.
Рекордный запуск состоялся во время технологического форума We Make Future в Болонье, организованного при участии Европейского института инноваций и технологий (EIT).
Чтобы установить мировой рекорд, самолет должен был преодолеть не менее 15 метров в присутствии официального судьи Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Велтри.
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Для запуска гигантскую конструкцию подняли на специальную платформу, собранную из строительных лесов. Затем один из участников команды разогнался и отправил самолет в полет.
На несколько секунд «Икар» завис в воздухе, после чего плавно пролетел через весь ангар, преодолев десятки метров, и мягко приземлился на бетонный пол, официально став обладателем нового мирового рекорда.
По словам очевидцев, полет гигантской конструкции выглядел так же, как запуск обычного бумажного самолетика, который дети делают в школе, только в десятки раз большего размера.
Участники проекта признались, что идея родилась совершенно спонтанно.
"Все началось с нескольких бумажных самолетиков, которые мы составляли между лекциями", - отметила группа в своем заявлении. "Мы были студентами, убежденными в том, что при правильном подходе даже кусок бумаги может превратиться в настоящую инженерную разработку. Месяцы исследований, моделирования, ошибок и новых попыток — и в конце концов этот гигантский лист бумаги побил рекорд немцев, державшийся с 2013 года", — продолжили они, а затем с юмором добавили: "Итальянцы делают это лучше!".
После успешного испытания судья Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Велтри официально зафиксировал достижение и вручил команде сертификат о новом мировом рекорде.
"За большими достижениями всегда стоит много тяжелого труда, и это не было исключением", - сказал судья. "Эта уникальная команда, в состав которой вошли студенты-инженеры и эксперт в области технологий и создания контента, подарила нам один из тех моментов, которые мы все переживали после завершения чего-то точного и кропотливого — момент, когда ты отпускаешь свое произведение и смотришь, улетит ли он. Наблюдать, как Икар пролетел вдоль всего ангара, было действительно трогательно. Эти ребята заслужили свое место в Книге рекордов".