Самый большой бумажный самолет в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса

Группа студентов-аэрокосмических инженеров из Италии установила новый мировой рекорд, создав самый большой бумажный самолет в мире. Огромная конструкция, изготовленная исключительно из бумаги и клея, успешно поднялась в воздух и была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса, передает МойГород.

Авторы проекта дали своему творению имя «Икар» — в честь героя древнегреческой мифологии, ставшего символом стремления человека к полету.

Размах крыльев самолета составил 20,04 метра, а длина превысила 7 метров. Несмотря на внушительные размеры, конструкция была выполнена только из бумаги и клея. Во время испытательного запуска самолет уверенно пролетел через ангар, благодаря чему рекорд был официально зафиксирован.

Идея необычного проекта появилась у студентов Пизанского университета практически случайно. Готовясь к экзаменам, они узнали, что с 2013 года мировой рекорд принадлежит команде Технического института Брауншвейга в Германии, построившей бумажный самолет с размахом крыльев 18,21 метра.

То, что начиналось как шутка, вскоре превратилось в серьезный инженерный проект. К работе присоединились 16 участников, среди которых были будущие инженеры, а также известный итальянский техноблогер и популярный создатель контента Jakidale.

Перед созданием финальной модели команда провела множество компьютерных расчетов и моделирований в программе MATLAB. Затем были изготовлены несколько опытных образцов, каждый из которых помогал совершенствовать конструкцию.

Первый крупный прототип получил название «Прометей». Он позволил выявить основные недостатки и определить, что необходимо изменить. Следующей разработкой стал «Дедал» — бумажный самолет длиной около восьми метров. Хотя эта модель также оказалась несовершенной, она дала разработчикам ценный практический опыт.

Самый большой бумажный самолет в мире/© Guinness World Records

Позже студенты создали еще один, более компактный прототип длиной около четырех метров, который уже показал стабильный и управляемый полет. Лишь после этого команда приступила к строительству финальной версии — «Икара».

Название было выбрано не случайно. Согласно древнегреческому мифу, Икар был сыном Дедала и прославился попыткой взлететь слишком близко к Солнцу. Для авторов проекта этот образ стал символом смелости, инженерной мысли и стремления покорять новые высоты.

Готовая конструкция весила 28,5 килограмма. На ее создание ушли недели кропотливой работы, многочисленные испытания и постоянная доработка деталей.

Рекордный запуск состоялся во время технологического форума We Make Future в Болонье, организованного при участии Европейского института инноваций и технологий (EIT).

Чтобы установить мировой рекорд, самолет должен был преодолеть не менее 15 метров в присутствии официального судьи Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Велтри.

Для запуска гигантскую конструкцию подняли на специальную платформу, собранную из строительных лесов. Затем один из участников команды разогнался и отправил самолет в полет.

На несколько секунд «Икар» завис в воздухе, после чего плавно пролетел через весь ангар, преодолев десятки метров, и мягко приземлился на бетонный пол, официально став обладателем нового мирового рекорда.

По словам очевидцев, полет гигантской конструкции выглядел так же, как запуск обычного бумажного самолетика, который дети делают в школе, только в десятки раз большего размера.

Участники проекта признались, что идея родилась совершенно спонтанно.

"Все началось с нескольких бумажных самолетиков, которые мы составляли между лекциями", - отметила группа в своем заявлении. "Мы были студентами, убежденными в том, что при правильном подходе даже кусок бумаги может превратиться в настоящую инженерную разработку. Месяцы исследований, моделирования, ошибок и новых попыток — и в конце концов этот гигантский лист бумаги побил рекорд немцев, державшийся с 2013 года", — продолжили они, а затем с юмором добавили: "Итальянцы делают это лучше!".

После успешного испытания судья Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Велтри официально зафиксировал достижение и вручил команде сертификат о новом мировом рекорде.