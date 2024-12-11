Названы самые грязные города Казахстана

Наихудшее состояние атмосферного воздуха наблюдается в Астане и Караганде. Уровень загрязнения в этих городах оценивается как очень высокий. В меньшей степени, но тоже экологически неблагополучными можно назвать Алматы, Усть-Каменогорск, Туркестан, Петропавловск, Костанай, Уральск и Актобе.

Редакция Finprom.kz проанализировала, какие города Казахстана чаще всего попадают в категорию экологически неблагополучных и почему.

На цветовой карте обозначены уровни загрязнения в мегаполисах и областных центрах Казахстана за последний год. Исходя из данных РГП «Казгидромет», наихудшее состояние атмосферного воздуха наблюдается в Астане и Караганде. Уровень загрязнения в этих городах оценивается как очень высокий. В меньшей степени, но тоже экологически неблагополучными можно назвать Алматы, Усть-Каменогорск, Туркестан, Петропавловск, Костанай, Уральск и Актобе. В последний год уровень загрязнения атмосферного воздуха в них был высоким. «Зелёные» города в списке областных центров Казахстана можно пересчитать по пальцам одной руки: Кокшетау, Кызылорда и — во втором квартале 2024-го — Талдыкорган.

Экологическая ситуация в казахстанских областных центрах в октябре этого года выглядела по-другому. Низким уровнем загрязнения могли похвастать только Кокшетау и Уральск. В 11 из 19 городов, представленных в отчётах РГП «Казгидромет», загрязнение атмосферного воздуха в октябре было повышенным. К такому выводу специалисты ведомства приходят на основе экологических индикаторов — стандартного индекса загрязнения (СИ) и его наибольшей повторяемости (НП). Те, в свою очередь, зависят от того, сколько раз на постах наблюдения фиксировалось превышение ПДК загрязняющих веществ и насколько серьёзным оно было.

Высокий уровень загрязнения в октябре 2024-го зарегистрировали в Усть-Каменогорске, Туркестане и Павлодаре, очень высокий — в Алматы, Астане и Караганде. Хуже всего, судя по экологическим индикаторам, ситуация обстояла в последних двух городах: превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ наблюдалось почти каждый день.