Мужчина спрятал машину в своём гараже, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сбил школьников и скрылся: актюбинские полицейские задержали водителя Фото предоставлено ДП Актюбинской области Авария произошла 29 сентября в 21:40 на проспекте Тауелсиздик. Водитель сбил пешеходов 8 и 9 лет и скрылся с места происшествия. Дети переходили дорогу по проезжей части. После ДТП их госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. В течении пяти дней сотрудники полиции искали водителя. 48-летнего подозреваемого задержали. Машину мужчина прятал в своём гараже. Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.