Сбор на лечение детей: сколько отдали отзывчивые казахстанцы мошенникам

В министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о противодействии интернет-мошенничеству

В министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о противодействии интернет-мошенничеству.

– Сейчас повсеместно внедрены информационные технологии и онлайн-услуги, все больше информации становится доступной в киберпространстве. Мошенники для обмана граждан умело используют весь арсенал технологий и социальную инженерию, - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Так, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для добычи персональных данных – логинов, паролей, IP-адресов интернет-пользователей, которые продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Их стоимость варьировалась от 5000 тенге за файл в зависимости от его объема. Таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге.

Кроме того, фигурант занимался так называемым “кардингом” – похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Фигурант задержан и осужден.

Набирает обороты телефонное мошенничество, доверчивые граждане лишаются своих накоплений и набирают неподъемные кредиты.

— В апреле в ходе международной спецоперации в украинских городах Одесса и Запорожье ликвидировано пять мошеннических call-центров. Они совершали преступления в отношении казахстанцев. Задержано более 30 участников, проводятся необходимые мероприятия, – добавил Нурмагамбетов.

По его словам, в сентябре в Алматы ликвидировано четыре call-центра и задержано 47 иностранцев. У них изъято 1,5 тысячи сотовых телефонов, свыше тысячи sim-карт и более полусотни единиц компьютерной техники.

Еще один 23-летний житель Шымкента создал дубликат аккаунта в Instagram по сбору денег якобы на лечение тяжелобольных детей, указав свои банковские счета. Таким образом он собрал от сочувствующих казахстанцев 32 млн тенге. В ходе обыска у него изъяты две автомашины с VIP-номерами и крупная сумма денег.

Министерство внутренних дел напоминает гражданам о мерах безопасности.