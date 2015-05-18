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Спорт

Сборная Канады разгромила Россию и стала чемпионом мира по хоккею

Фото: Sergei Grits / AP Сборная Канады разгромила Россию и стала чемпионом мира по хоккею сообщает Лента.ру. Финальный матч мирового первенства в Чехии завершился со счетом 6:1 в пользу команды из Северной Америки. Прямую трансляцию игры вел Первый канал. Счет был открыт в первом периоде. Канадский форвард Коди Икин на пятачке сумел перевести шайбу в ворота Сергея Бобровского. Во второй двадцатиминутке североамериканцы продолжили забрасывать шайбы россиянам: по разу отличились Тайлер Эннис, Сидни Кросби и Тайлер Сегин. В заключительном периоде канадцы оформили разгром российской сборной благод
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Сборная Канады разгромила Россию и стала чемпионом мира по хоккею
Фото: Sergei Grits / AP
Фото: Sergei Grits / AP
 Фото: Sergei Grits / AP Сборная Канады разгромила Россию и стала чемпионом мира по хоккею сообщает Лента.ру. Финальный матч мирового первенства в Чехии завершился со счетом 6:1 в пользу команды из Северной Америки. Прямую трансляцию игры вел Первый канал. Счет был открыт в первом периоде. Канадский форвард Коди Икин на пятачке сумел перевести шайбу в ворота Сергея Бобровского. Во второй двадцатиминутке североамериканцы продолжили забрасывать шайбы россиянам: по разу отличились Тайлер Эннис, Сидни Кросби и Тайлер Сегин. В заключительном периоде канадцы оформили разгром российской сборной благодаря голам Клода Жиру и Натана Маккиннона. Единственную шайбу в составе россиян забросил нападающий Евгений Малкин, установивший окончательный счет. Эта победа стала для канадцев самой крупной над россиянами в истории. Канада стала 25-кратным победителем чемпионатов мира по хоккею. Последний раз «кленовые листья» выигрывали золото на ЧМ-2007 в России. Россияне не смогли защитить чемпионский титул, завоеванный на ЧМ-2014 в Минске.

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