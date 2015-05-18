Сборная Канады разгромила Россию и стала чемпионом мира по хоккею

Фото: Sergei Grits / AP Сборная Канады разгромила Россию и стала чемпионом мира по хоккею сообщает Лента.ру. Финальный матч мирового первенства в Чехии завершился со счетом 6:1 в пользу команды из Северной Америки. Прямую трансляцию игры вел Первый канал. Счет был открыт в первом периоде. Канадский форвард Коди Икин на пятачке сумел перевести шайбу в ворота Сергея Бобровского. Во второй двадцатиминутке североамериканцы продолжили забрасывать шайбы россиянам: по разу отличились Тайлер Эннис, Сидни Кросби и Тайлер Сегин. В заключительном периоде канадцы оформили разгром российской сборной благод