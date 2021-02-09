«Экомед» является одним из первых центров репродуктивной медицины в Казахстане и Средней Азии, где провели процедуру ЭКО. История медучреждения берет свое начало с открытия первого филиала в Алматы в апреле1995 года, ее основатель - доктор биологических наук, репродуктолог-эмбриолог Салтанат Байкошкарова.Специалисты клиник «Экомед» работают в области репродуктивной медицины более 25 лет и помогли появиться на свет тысячам детей в семьях с самыми безнадежными формами бесплодия. «Экомед» имеет свой криобанк для хранения замороженного биоматериала и эмбрионов. Одним из направлений является использование донорских материалов в цикле ЭКО.По Казахстану кроме г. Алматы клиники «Экомед» активно работают в Нур-Султане, Атырау, Актобе, Актау, Кызылорде, Шымкенте и Таразе. 8 февраля этого года открылся новый филиал в Уральске – «Экомед Орал».- Основная цель клиник «Экомед» - лечение бесплодия, беременность и рождение здорового ребенка. Мы помогаем парам лечить бесплодие с помощью эффективных вспомогательных репродуктивных технологий, - рассказала врач гинеколог-репродуктолог клиники «Экомед Орал»» Жанаргуль Рахым. – В нашем уральском филиале мы проводим диагностику бесплодия и гинекологическое обследование наших пациенток. Женщинам проводят первичный осмотр и УЗИ-исследование, а также они сдают необходимые клинические анализы. По результатам обследования наши специалисты подбирают консервативное лечение, а в самых сложных случаях патологии назначают процедуру ЭКО, которая проводится в Атырау в клинике «Экомед Атырау». И это очень удобно для пациенток, так как не надо ехать далеко и не требуется долгое пребывание в соседнем городе. Особенно это актуально во время пандемии. После положительного результата женщины уже могут встать на учет по беременности в поликлинике, к которой они прикреплены.По словам специалиста, в семейной паре с проблемой подозрения на бесплодие обследуются как женщины, так и мужчины. В случае выявления проблем мужского здоровья мужчинам назначается консультация у специалиста андролога. - Клиника «Экомед» в Атырау полностью оборудована новейшим оборудованием для проведения ЭКО. За плечами опыт работы более пяти лет с высокими результатами: из десяти пациенток шесть-семь женщин благополучно прошли процедуру ЭКО и выносили беременность, причем в разной возрастной категории. Например, в практике клиники был такой случай, когда с помощью ЭКО удалось забеременеть и родить 50-летней женщине. В этом году по приказу Минздрава РК есть возрастные ограничения, процедура ЭКО проводится пациенткам от 18 до 42 лет, - продолжила репродуктолог.Сеть клиник «Экомед» проводит процедуру ЭКО и по квотам. В этом году в Казахстане на ЭКО всего было выделено 7000 квот, из них 96 на клинику «Экомед Атырау», которые рассчитаны на пациенток клиники Атырауской и Западно-Казахстанской области. Чтобы оформиться на процедуру ЭКО по квоте, пациентка должна стоять на диспансерном учете по бесплодию в поликлинике по месту жительства.Следует отметить, что коллектив клиники состоит из врачей, имеющих большой опыт работы в области репродуктологии. Периодически они проходят специализацию и курс повышения квалификации в Алматы и за рубежом, участвуют в международных конференциях по репродукции человека. Консультантами клиники являются ведущие репродуктологи Израиля и Германии. Если вы страдаете бесплодием и мечтаете о родительском счастье, приходите в клинику «Экомед Орал», и вам помогут.Лицензия №00809DR от 25.01.2016 г. выдана Управлением здравоохранения Атырауской области. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.