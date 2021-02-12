Сдается в аренду помещение в Уральске Сдается помещение площадью 524 кв. м. Помещение, расположенное на земельном участке площадью 0,5315га, находится по адресу: пр. Абулхаир Хана, 80. Телефон для справок: 8 777 761 14 33. На правах рекламы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.