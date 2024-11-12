Секреты и уникальные сорта хлеба от «Желаев нан»: что делает их особенными

Хлеб – это не просто продукт, это часть культуры и традиций, и в пекарне «Желаев нан» знают об этом как никто. Вот уже четверть века они ежедневно предлагают уральцам около 30 сортов хлеба, и каждый из них – результат кропотливой работы и точных рецептур. В ассортименте пекарни можно найти как традиционные виды, так и уникальные сорта, которые сложно встретить где-либо еще.Тостовый хлеб – фаворит уральцевОсобую популярность среди горожан завоевал тостовый хлеб, выпекаемый по специальной рецептуре. Владимир Владимирович, технолог пекарни, объясняет секрет успеха: «Мы выдерживаем тесто в течение

Хлеб – это не просто продукт, это часть культуры и традиций, и в пекарне «Желаев нан» знают об этом как никто. Вот уже четверть века они ежедневно предлагают уральцам около 30 сортов хлеба, и каждый из них – результат кропотливой работы и точных рецептур. В ассортименте пекарни можно найти как традиционные виды, так и уникальные сорта, которые сложно встретить где-либо еще.

Тостовый хлеб – фаворит уральцев

Особую популярность среди горожан завоевал тостовый хлеб, выпекаемый по специальной рецептуре. Владимир Владимирович, технолог пекарни, объясняет секрет успеха: «Мы выдерживаем тесто в течение суток, что позволяет хлебу обрести мягкость и насыщенный вкус. В его составе только высококачественные ингредиенты, а некоторые из них мы даже выращиваем сами, чтобы полностью контролировать качество». За долгие годы пекарня сумела довести рецепт до совершенства, и тостовый хлеб стал символом их мастерства.

Ржано-пшеничный хлеб – классика с традициями





Среди лидеров по популярности также значится ржано-пшеничный хлеб, который пекарня готовит с самого своего открытия. Этот хлеб отличается плотной текстурой и насыщенным вкусом, что делает его идеальным для повседневного стола. Приготовление ржано-пшеничного хлеба требует точного соблюдения технологии и большого времени – процесс занимает до восьми часов. В результате получается продукт с глубоким вкусом и полезными свойствами ржи, которые обеспечивают сытость и поддержку здоровья.

Хлеб «Сау бол» – на закваске и без дрожжей





Одним из оригинальных видов хлеба является «Сау бол». Его отличительная особенность – приготовление на закваске из диких дрожжей, что придает легкую кислинку и воздушность, а также делает его более легким для пищеварения. Технолог пекарни отмечает, что благодаря натуральной закваске хлеб имеет особый аромат, который отличается от традиционного. Кроме того, такой способ позволяет избежать добавления дрожжей, что подходит людям, следящим за здоровьем и соблюдающим особые диеты.

Заварные сорта: Литовский и Купеческий хлеб





Литовский и Купеческий хлеб – это заварные сорта, которые выделяются своим насыщенным вкусом и длительным сроком хранения. Заваривание теста перед выпечкой позволяет сохранить мягкость мякиша и придает хлебу плотную текстуру, а также способствует длительному сохранению свежести. Такой хлеб идеально подходит для приготовления сытных бутербродов и закусок, так как он долго остается свежим и мягким.

Полезный хлеб с семенами и злаками





Для тех, кто придерживается здорового питания, пекарня предлагает полезные сорта хлеба с добавлением цельных зерен, семян подсолнечника и льна. Эти ингредиенты обогащают хлеб клетчаткой, витаминами и минералами, делая его не только вкусным, но и полезным для пищеварения. Полезный хлеб от «Желаев нан» идеально подходит для завтрака, так как он дарит сытость на долгое время и улучшает пищеварение.

Эксклюзивные багеты и батоны

В ассортименте «Желаев нан» также представлены багеты и батоны, которые отличаются разнообразием текстур и вкусов. Белый батон – универсальный сорт, который можно использовать как для бутербродов, так и для сладких тостов с джемом. Багеты с хрустящей корочкой и мягкой мякотью идеально подходят для подачи к супам и салатам, а также для самостоятельного употребления.

Технология и подход к каждому сорту

Каждый сорт хлеба в «Желаев нан» создается с особым вниманием к деталям. Отбор ингредиентов – один из ключевых этапов, которым в пекарне уделяют особое внимание. Некоторые компоненты выращиваются самостоятельно, что гарантирует высокое качество. Пекарня использует различные виды муки, адаптированные рецепты и соблюдает уникальную технологию приготовления каждого сорта, будь то длительная ферментация или особая выдержка теста.

Пекарня «Желаев нан» старается идти в ногу с тенденциями, постоянно расширяя ассортимент и предлагая своим клиентам новые вкусы. Команда технологов и пекарей работает над тем, чтобы каждый сорт хлеба был не просто продуктом, а настоящим гастрономическим впечатлением.