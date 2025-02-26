Сексолог рассказала, кому и когда не стоит заниматься любовью

И женщинам, и мужчинам не надо заниматься сексом в послеоперационный период, особенно если была удалена опухоль.

Так по словам эксперта в беседе с «Пятым каналом» , секс стоит отменить беременным женщинам, которые страдают от тонуса матки и угрозы прерывания беременности. Когда шейка матки истончена и укорочена, половую жизнь вести не рекомендуется.

При этом врачи не запрещают другие способы доставить удовольствие себе и партнеру. Кроме того, и женщинам, и мужчинам не надо заниматься сексом в послеоперационный период, особенно если была удалена опухоль.

Во время месячных любовью заниматься можно, но только с использованием презерватива. А людям с повышенным давлением стоит его снизить, прежде чем предаться плотским удовольствиям.

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