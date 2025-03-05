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Социум Здоровье

Сексологи выступили против секса в воде

Во время секса в водоемах бактерии могут попасть в половые органы и создать риск инфицирования.
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Сексологи выступили против секса в воде

Первый аргумент против секса в воде — бактерии. Они обитают в озерах, реках, океане, прудах. Во время секса в водоемах бактерии могут попасть в половые органы и создать риск инфицирования. В городских водоемах есть еще и химикаты. Они могут раздражать поверхность слизистых.

Второй аргумент — отсутствие смазки. Естественная смазка обеспечивает приятные ощущения от секса, а в воде она смывается. При использовании презерватива в таком случае можно рисковать разрывом защитного средства.

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Ранее секс-тренер рассказал о целительной силе скандалов.


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