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Сельчане выступили против установки ограждения на границе Атырауской и Астраханской областей (видео)
Село Коптогай Курмангазинского района Атырауской области граничит с Россией. В связи с установлением знаков вдоль реки Кигач, обозначающих границу между двумя странами, возникли споры, и многие местные жители вышли протестовать, сообщает Аzh.kz. Ажиотаж начался 14 апреля, когда в районе села Коптогай со стороны России было выставлено пограничное ограждение. - До этого пограничное ограждение находилось за озером под названием «Отыз бес» (Тридцать пять), которое вытекает из реки Кигач. Это озеро расположено недалеко от нашего села. А теперь пограничное ограждение переместили до этого озера, ближ
Село Коптогай Курмангазинского района Атырауской области граничит с Россией. В связи с установлением знаков вдоль реки Кигач, обозначающих границу между двумя странами, возникли споры, и многие местные жители вышли протестовать, сообщает Аzh.kz.
Ажиотаж начался 14 апреля, когда в районе села Коптогай со стороны России было выставлено пограничное ограждение.
- До этого пограничное ограждение находилось за озером под названием «Отыз бес» (Тридцать пять), которое вытекает из реки Кигач. Это озеро расположено недалеко от нашего села. А теперь пограничное ограждение переместили до этого озера, ближе к селу. У нас все занимаются животноводством. Питьевая вода подается по часам. Воду из этого озера мы использовали в качестве питьевой для жителей и для водопоя скота. Нам непонятно, почему пограничные ограждения переместили ближе к селу, и почему нас заранее не предупредили? И как нам теперь быть, где брать питьевую воду, скотину чем поить будем? Если коровы перейдут на ту сторону, это будет нарушением границы что ли? – возмущаются жители села Коптогай Есбол Куангалиев и Дамир Аймашев.
А акимате Курмангазинского района прокомментировали ситуацию.
- 14 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района начаты работы по строительству нового пограничного ограждения на границе Казахстана и России, - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области. - По “Соглашению о казахстанско-российской государственной границе”, подписанному в Москве 18 января 2005 года, между странами был установлен пограничный пояс, но демаркационные работы тогда не проводились. Строительство нового ограждения ведет воинская часть 2016.
- Это должно было быть сделано раньше, но по разным причинам не было сделано. За день до начала демаркации мы встречались с местными жителями и провели разъяснительную работу, - говорит аким Курмангазинского района Марат Мурзиев.
Должно быть огорожено 1800 метров.
https://youtu.be/c4UidjKuTeE
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Фото и видео с сайта "Ак жайык"