Сельчане выступили против установки ограждения на границе Атырауской и Астраханской областей (видео)

Село Коптогай Курмангазинского района Атырауской области граничит с Россией. В связи с установлением знаков вдоль реки Кигач, обозначающих границу между двумя странами, возникли споры, и многие местные жители вышли протестовать, сообщает Аzh.kz. Ажиотаж начался 14 апреля, когда в районе села Коптогай со стороны России было выставлено пограничное ограждение. - До этого пограничное ограждение находилось за озером под названием «Отыз бес» (Тридцать пять), которое вытекает из реки Кигач. Это озеро расположено недалеко от нашего села. А теперь пограничное ограждение переместили до этого озера, ближ