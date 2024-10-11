Сельхозярмарка пройдет в Уральске в эти выходные. Мясной продукции не будет

Власти города приглашают на ярмарку всех желающих: предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей.

Как сообщили в акимате Уралька, с 9:00 до 13:00 пройдут сельскохозяйственные ярмарки:

12 октября – на улице Ихсанова;

13 октября – в посёлке Зачаганск, на улице Жангирхана, 52Б(площадка ТД «Жангир хан»).

— В связи с высокой температурой воздуха, продажа мясной продукции (рыбных, куриных, других мясных продуктов) не разрешается, - подчеркнули в городском акимате.

Однако сегодня, 11 октября, утром столбики термометров опустились до минус двух градусов. А на следующей неделе в Уральске готовятся дать отопление.

Власти города приглашают на ярмарку всех желающих: предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей.