Как растет конкуренция за вакансии на фоне безработицы в Казахстане

В Казахстане растёт конкуренция за рабочие места, несмотря на уровень безработицы, сообщают аналитики Ranking.kz. По информации Рахимы Махмудовой из пресс-службы Hh.kz, индекс конкуренции на рынке труда достиг 7,3. Этот индикатор рассчитывается как соотношение числа резюме к числу вакансий. Значение 7,3 означает, что на 10 вакансий приходится в среднем 73 соискателя, что на 32% превышает показатели июля–сентября прошлого года

В Казахстане растёт конкуренция за рабочие места, несмотря на уровень безработицы, сообщают аналитики Ranking.kz.

По информации Рахимы Махмудовой из пресс-службы Hh.kz, индекс конкуренции на рынке труда достиг 7,3. Этот индикатор рассчитывается как соотношение числа резюме к числу вакансий. Значение 7,3 означает, что на 10 вакансий приходится в среднем 73 соискателя, что на 32% превышает показатели июля–сентября прошлого года.

— Сложнее всего найти работу соискателям в сферах управления и высшего менеджмента, инвестиционной и консалтинговой деятельности, искусства. Первое место антилидерства занимает сфера безопасности. Такой высокий уровень конкуренции в охранной деятельности связан в первую очередь с тем, что в этой категории немного новых вакансий, зато желающих работать в охране за год стало больше на 53%, - отмечают эксперты агентства.

По данным аналитиков, количество резюме, оставленных на частных рекрутинговых площадках, не равно численности неработающих граждан.

— Регистрироваться на таких сайтах могут не только те, кто ищет работу в ближайшее время, но и наёмные сотрудники, которые находятся в состоянии «тихого увольнения» и ищут более подходящие варианты, - говорится в сообщении.

При этом, разные регионы демонстрировали различный прирост вакансий, южная часть страны оказалась с наименьшим числом новых рабочих мест. В «трудодефицитных» северных и центральных регионах было размещено значительно больше объявлений о поиске сотрудников. Регион с высокой миграционной нагрузкой - Алматинская область - можно считать исключительным, так как количество вакансий увеличилось на четверть по сравнению с сентябрем прошлого года.

— С ростом количества вакансий увеличивались и размеры предлагаемых зарплат. В сентябре 2023-го медианный уровень дохода, который обещали в объявлениях, составлял 250 тысяч тенге, в сентябре текущего года — 276 тысяч тенге. Разница составила 10,4%. Это меньше, чем хотели бы казахстанцы, которые ищут работу. Судя по данным сервиса открытой статистики Hh.kz, ожидаемый соискателями размер заработной платы составляет 300 тысяч тенге, - отмечается в исследовании.

Самый высокий медианный уровень зарплат работодатели предлагают:

менеджерам среднего и высшего звена - 532,7 тысяч тенге

специалистам в сфере стратегического и инвестиционного управления проектами - 456,9 тысяч тенге.

в сфере производства и сервисного обслуживания - 300 тысяч тенге

в сфере строительстве — 309,5 тысяч тенге

в IT — 324,5 тысяч тенге

Социальные сферы значительно проигрывают:

врачам и соцработникам готовы платить - 250 тысяч тенге

учёным и педагогам — 227,8 тысяч тенге

рабочему персоналу — 275,1 тысяч тенге

охранникам и другим специалистам служб безопасности - 169,3 тысяч тенге.

Важно отметить, что медианный уровень зарплат, предлагаемых работодателями за последний год, часто был ниже сложившейся медианной зарплаты, находясь в состоянии «догоняющего» роста. Средняя зарплата работающего казахстанца увеличивалась, и работодатели были вынуждены повышать свои предложения, чтобы привлечь сотрудников.