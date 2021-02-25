Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, с 17 по 25 февраля в областной травм пункт обратились 329 жителей региона. Из них 17 человек проходят лечение в стационаре отделения травматологии областной больницы, семь человек с обморожением лёгкой степени отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще 19 человек пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, 54 человека обратились с переломами рук и ног и проходят амбулаторное лечение на дому. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.