Семь мужчин приняли участие в конкурсе «Ақ бата – асыл мұра»

Соревнование проходило в концертном зале центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али сегодня, 28 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора уральской городской центральной библиотечной системы Гулайым Акашевой, это состязание проходит в рамках программы первого президента Нурсултана Назарбаева "Рухани жангыру". - У казахского народа есть такой обычай "Бата беру", когда люди в возрасте дают благословение молодому поколению на доблестные дела и благополучие. Сегодня мы организовали такой конкурс, где было заявлено 12 участников. Но после строгого отбора прошли вс