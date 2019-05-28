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Происшествия

Семь мужчин приняли участие в конкурсе «Ақ бата – асыл мұра»

Соревнование проходило в концертном зале центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али сегодня, 28 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора уральской городской центральной библиотечной системы Гулайым Акашевой, это состязание проходит в рамках программы первого президента Нурсултана Назарбаева "Рухани жангыру". - У казахского народа есть такой обычай "Бата беру", когда люди в возрасте дают благословение молодому поколению на доблестные дела и благополучие. Сегодня мы организовали такой конкурс, где было заявлено 12 участников. Но после строгого отбора прошли вс
Кристина Кобина
Семь мужчин приняли участие в конкурсе «Ақ бата – асыл мұра»
Соревнование проходило в концертном зале центра культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али сегодня, 28 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам директора уральской городской центральной библиотечной системы Гулайым Акашевой, это состязание проходит в рамках программы первого президента Нурсултана Назарбаева "Рухани жангыру". - У казахского народа есть такой обычай "Бата беру", когда люди в возрасте дают благословение молодому поколению на доблестные дела и благополучие. Сегодня мы организовали такой конкурс, где было заявлено 12 участников. Но после строгого отбора прошли всего 7 человек. Это люди все абсолютно разные, кто-то уже на пенсии, кто-то ранее работал в сельской местности, кто-то работал простым водителем, кто-то строителем, - отметила Гулайым Акашева. Также Гулайым Акашева отметила, что данное мероприятие организовано с целью воспитания патриотизма молодого поколения. - Нужно чтобы молодежь почитала свои традиции и обычаи, осваивала государственный язык. Казахский язык очень богат, многообразен и красив.  И только с помощью такого искусства как "Бата беру" можно  донести до зрителей множество оборотов в стихотворной форме. раньше бата давали самые достойные аксакалы, - дополнила Гулайым Акашева. Стоит отметить, что первое место в«Ақ бата – асыл мұра» завоевал Жұмағалиев Темірғали, второе -  Құсайынұлы Құбаш и третье - Баймағамбетов Рақымхан.
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Бата

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