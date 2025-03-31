Семь простых способов вычислить идеального любовника на первом свидании

О том, как распознать потенциал мужчины на первом же свидании и уберечь себя от досадных ошибок – в материале Passion.ru.
«Бабочки в моем животе»…
Сексологи напоминают, что химико-физический процесс очень важен. Ведь о каком тогда сексуальном контакте может идти речь, если вы не сможете даже прижаться к нему во время страсти, едва он захочет вас обнять и поцеловать.
«Есть контакт!»
Вербальный (и тактильный) контакт является одним из ключевых факторов, позволяющих вам понять, будет ли продолжение или все закончится на его сальных шуточках и провожающего взгляда других дам.
Количество не важнее качества
Сексологи предупреждают, что типичные бабники думают лишь о себе и не заботятся о том, как впоследствии о них отзываются их партнерши, решились бы они снова на близость с ними или постарались бы забыть ту ночь как страшный сон.
Умение наслаждаться едой
Не зря итальянские мужчины считаются одними из самых чувственных и умелых любовников – они умеют наслаждаться едой, как никто другой, смакуя процесс и растягивая удовольствие.
Никакой зацикленности на себе
Мужчина-нарцисс также может оказаться весьма посредственным любовником. А все потому, что во время интимной близости он будет зациклен на своих ощущениях, совершенно не заботясь о ваших потребностях и желаниях.
Готовность к экспериментам
Очень важно, чтобы у вас совпадали взгляды в том числе и на сексуальные потребности. Проверку, кстати, можно начать с поцелуя.
Хорошее чувство юмора
Психологи уверяют, что если мужчина не способе воспринимать шутки и болезненно реагирует на ваши безобидные замечания, то и в сексуальном плане он вас тоже вряд ли впечатлит.
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