Семь простых способов вычислить идеального любовника на первом свидании

О том, как распознать потенциал мужчины на первом же свидании и уберечь себя от досадных ошибок – в материале Passion.ru.

«Бабочки в моем животе»…

Сексологи напоминают, что химико-физический процесс очень важен. Ведь о каком тогда сексуальном контакте может идти речь, если вы не сможете даже прижаться к нему во время страсти, едва он захочет вас обнять и поцеловать.

«Есть контакт!»

Вербальный (и тактильный) контакт является одним из ключевых факторов, позволяющих вам понять, будет ли продолжение или все закончится на его сальных шуточках и провожающего взгляда других дам.

Количество не важнее качества

Сексологи предупреждают, что типичные бабники думают лишь о себе и не заботятся о том, как впоследствии о них отзываются их партнерши, решились бы они снова на близость с ними или постарались бы забыть ту ночь как страшный сон.

Умение наслаждаться едой

Не зря итальянские мужчины считаются одними из самых чувственных и умелых любовников – они умеют наслаждаться едой, как никто другой, смакуя процесс и растягивая удовольствие.

Никакой зацикленности на себе

Мужчина-нарцисс также может оказаться весьма посредственным любовником. А все потому, что во время интимной близости он будет зациклен на своих ощущениях, совершенно не заботясь о ваших потребностях и желаниях.

Готовность к экспериментам

Очень важно, чтобы у вас совпадали взгляды в том числе и на сексуальные потребности. Проверку, кстати, можно начать с поцелуя.

Хорошее чувство юмора

Психологи уверяют, что если мужчина не способе воспринимать шутки и болезненно реагирует на ваши безобидные замечания, то и в сексуальном плане он вас тоже вряд ли впечатлит.

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