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Происшествия Социум

Семье полицейского, погибшего в ДТП, ДВД ЗКО выплатит компенсацию

Полицейский, погибший в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Самара-Шымкент, находился при исполнении служебных обязанностей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДВД ЗКО, семье погибшего участкового инспектора полиции МПС ОВД Сырымского района, который был за рулем автомашины «ВАЗ-2114» в ДТП с участием пассажирского автобуса, будет выплачена единовременная компенсация. - По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторо
Кристина Кобина
Семье полицейского, погибшего в ДТП, ДВД ЗКО выплатит компенсацию
Полицейский, погибший в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Самара-Шымкент, находился при исполнении  служебных обязанностей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в ДВД ЗКО, семье погибшего участкового инспектора полиции МПС ОВД Сырымского района, который был за рулем автомашины «ВАЗ-2114» в ДТП с участием пассажирского автобуса, будет выплачена единовременная компенсация. - По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека", - пояснили в ДВД ЗКО. Кроме того, в ДВД ЗКО отметили, что в целях профилактики правонарушении со стороны личного состава ДВД ЗКО на постоянной основе перед заступлением на службу проводятся инструктажи по соблюдению транспортной и служебной дисциплины.
Напомним, ДТП произошло утром 27 февраля. На автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД. В пассажирском автобусе находилось 50 граждан Узбекистана. Водитель "ВАЗ-2114" находился в больнице в тяжелом состоянии. Его спасти не удалось.
ДТП полицейский пассажирский автобус

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