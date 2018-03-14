Семье полицейского, погибшего в ДТП, ДВД ЗКО выплатит компенсацию

Полицейский, погибший в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Самара-Шымкент, находился при исполнении служебных обязанностей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДВД ЗКО, семье погибшего участкового инспектора полиции МПС ОВД Сырымского района, который был за рулем автомашины «ВАЗ-2114» в ДТП с участием пассажирского автобуса, будет выплачена единовременная компенсация. - По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторо