Иллюстративное фото с сайта www.m-astana.kz Как рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время брифинга в службе центральных коммуникаций, если в феврале количество рабочих на Тенгизе составляло 50 тысяч человек, то во время пандемии их количество сократилось до 14 тысяч. – Тенгиз - очень большой проект, который расширяется. Это, по сути, большая стройка, там строится завод третьего поколения, завод по закачке сырого газа. На месторождении на сегодняшний день трудятся порядка 27 тысяч человек, в феврале этого года количество рабочих составляло 50 тысяч человек. Перед началом пандемии, в марте, количество рабочих сократилось до 40 тысяч. В начале апреля на Тенгизе был выявлен первый случай заражения. Для нас это был тревожный сигнал, поскольку 40 тысяч человек находились в одном вахтовом поселке, жили бок о бок, вместе работают, питаются, перемещаются, все это представляло большую угрозу быстрого распространения вируса. В итоге было решено демобилизовать с Тенгиза около 27 тысяч человек, граждан Казахстана. На месторождении работают люди практически со всех регионов Казахстана, это создало дополнительные трудности, ведь на тот момент самолеты не летали, поезда не ходили. Но тем не менее количество работников на месторождении сократилось до 14 тысяч человек, что позволило рассредоточить людей, провести санитарные мероприятия, дезинфекцию, - рассказал Махамбет Досмухамбетов. По словам главы региона, в данный момент на месторождении работа организована так, чтобы рабочие минимум контактировали друг с другом и максимально изолировались друг от друга. – На Тенгизе строго соблюдаются санитарный и масочный режимы. Проект должен продолжаться, сейчас снова началась мобилизация людей. Сейчас на месторождении работают около 27 тысяч человек. Заступающие на вахту людей проходят через систему фильтра, сдают ПЦР-тест, по прибытию на месторождение 7 дней находятся на карантине, на седьмой день берется повторный тест, и только при отрицательном результате человек допускается на работу. Примерно такой режим действует и на других месторождениях, так как они тоже являются достаточно большими предприятиями с большим количеством вахтовиков. Такие меры показали свою эффективность. Планируется, что до конца года на месторождении Тенгиз в зависимости от скорости возобновления работ будут находиться от 31 до 35 тысяч человек, - резюмировал глава региона.