Около 60 человек отмечали семейное торжество в ресторане "Айбат", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Побег нарядных гостей из ресторана попал на видео в Уральске В состав специальной мониторинговой группы вошли сотрудники акимата и полицейские. Как рассказал руководитель отдела акимата Уральска Аслан Жармуханов, 14 ноября удалось выявить пять нарушений требований ограничительных мер. - Выявлен один факт функционирования объекта общественного питания, два факта отсутствие термометрии и несоблюдение дистанции в магазинах, два факта проведения мероприятий с массовым скоплением людей, - сообщил Аслан Жармуханов. Так, в ресторане "Айбат" горожане решили провести семейное торжество. Отметить праздник собралось около 60 человек. Однако при виде проверяющих нарядные гости в спешке начали покидать ресторан. Еще один случай нарушения карантина был зафиксирован в коттедже по адресу: Некрасова, 47. Здесь отметить торжество собрались 30 человек. - Мы зафиксировали все нарушения карантинных мер. Собранный материал будет передан в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующего решения, - отметил Аслан Жармуханов. Напомним, заместитель акима области Айдар Нуралиев во время очередного заседания оперативного штаба по недопущению коронавирусной инфекции отметил, что люди продолжают проводить торжественные мероприятия. Для этого они не только арендуют кафе и рестораны, но и снимают коттеджи. Фото и видео предоставлено мониторинговой группой