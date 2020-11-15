В районном центре состоялось открытие спортивной площадки «Серпін». Разделить радость сельчан и юржественно разрезать ленту приехал известный спортсмен четырехкратный чемпион мира по самбо Ерболат Байбатыров. Спортивная площадка включает в себя мини-футбольное и баскетбольное поля с искусственным покрытием. Что позволит юным спортсменам тренироваться чаще и достигать успехов. - Я рад, что стал свидетелем открытия новой современной площадки для молодых спортсменов. Теперь у нашей молодежи есть отличные условия для занятия футболом и другими видами спорта, показывать высокие результаты,- рассказал директор спортивного клуба «Айбын» Берик Рахимгалиев. Такую же современную площадку торжественно открыли и в поселке Жулдыз. Жители довольны, ведь теперь их дети будут играть на спортивном поле, которое соответствует стандартам таких объектов, оснащено необходимым инвентарем. - Сегодня мы всем селом. Для молодежи сейчас создаются все условия для занятия спортом. Раньше. мы мечтать о такой спортивной площадке. Больше всего рады конечно же дети, которые уже облюбовали новое поле. Яуверена, что занятия на таких площадках помогут им в будущем стать профессиональными спортсменами и чемпионами,- сообщила жительница района Альфия Чекаева.