Иллюстративное фото из архив а"МГ" Как отметил глава региона Гали Искалиев, в Западно-Казахстанской области большое внимание уделяется строительству дорог, связывающих нас с приграничными областями Российской Федерации. – Введение данных республиканских дорог кроме увеличения транзитного потенциала позволит значительно повысить внешнеэкономические связи, в том числе экспорт живого скота. Наша область экспортирует свыше шести тысяч тонн мяса в соседние регионы, около двух тысяч тонн мяса вывезено в такие зарубежные страны как, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Россия и Армения. Благодаря благоприятным климатическим условиям в зимнее время автомобильный маршрут Западная Европа — Западный Китай, Актобе - Уральск - Сайхин - Верхний Баскунчак имеет большие возможности стать альтернативным автомобильным маршрутом для выхода на рынки Европы и стран Ближнего Востока, - рассказал Гали Искалиев во время брифинге в центральной службе коммуникаций. По словам Гали Искалиева, для гарантированного сбыта ежегодного приплода живого скота, рассматриваются рынки Северного Ирана, Азербайджана и Турции, где проживает более 100 миллионов жителей тюркских народов с традиционной культурой потребления пастбищного мяса. Еще одним достижением в этом году глава региона называл проведение газоснабжения в 24 селах. В результате доля обеспеченности населения области природным газом возрастет до 98,6%. Кроме этого, на водоснабжение 32 населенных пунктов выделено порядка 7,7 млрд тенге. По итогам года обеспеченность сельского населения централизованным водоснабжением возрастет до 88%.