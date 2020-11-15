- Возможностями программы «С дипломом в село!» воспользовались 713 молодых специалистов и получили подъемные пособия на сумму 193,2 млн тенге, 358 молодых специалистов обеспечены кредитами для приобретения жилья на сумму 1,4 млрд тенге,- рассказал руководитель ресурсного центра ЗКО Мейрбек Нуркен. По состоянию на 1 сентября 2020 года в рамках «программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» в ЗКО мерами занятости обеспечен 4651 молодой человек. В частности, трудоустроено 4250 молодых людей, из них 1447-на заявленные работодателями вакансии, 110-на социальные рабочие места, 1239-на молодежную практику, 1454-на оплачиваемые общественные работы. Кроме того, по программе» Жасыл ел " сезонной работой охвачено 1175 студентов. По состоянию на январь-сентябрь 2020 года консультацией охвачено 1360 молодых людей, из них трудоустроено на постоянную работу 340 специалистов. Для сравнения в 2019 году – это количество составляло 15 875 человек, трудоустроено на постоянную работу 666,- отметил руководитель областного ресурсного центра.