Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев во время брифинга в службе центральных коммуникаций, в рамках государственной программы "Нурлы жер" на строительство 17 многоквартирных жилых домов и 139 жилых домов в сельской местности выделены более 21 миллиарда тенге. – До конца этого года планируем предоставить 1083 квартиры за счет бюджетных средств очередникам и вкладчикам «Жилстройсбербанка». Этот показатель больше в 1,8 раза, чем в прошлом году. Одним из крупных проектов, реализуемых в Уральске, является строительство нового микрорайона Акжайык. На сегодняшний день проведены инженерные сети, мы определили первых инвесторов, которые будут заниматься строительством домов. С 2021 года планируем начать строительство жилья, – отметил глава региона. Стоит отметить, что в последний раз земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставлялись только в 2011 году. По словам Гали Искалиева, в области ведется работа по предоставлению земельных участков со всеми необходимыми инфраструктурами. – В поселке Круглоозерное завершился план детальной планировки 1 141 участка. В следующем году после проведения инженерно-коммуникационных сетей начнем выдавать земельные участки очередникам. Также подготовлены 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района и 144 земельных участка в Каратобинском районе. Эта работа позволит решить жилищный вопрос сельчан и снизить миграцию сельских граждан в областной центр, – отметил Гали Искалиев.