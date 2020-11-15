Происшествие случилось в Хромтау сегодня, 15 ноября, в 11.36. По информации ДЧС Актюбинской области, в частном доме произошел пожар, после этого взорвался газовый баллон. На место выехали 10 сотрудников противопожарной службы на двух пожарных машинах. - Площадь пожара 90 квадратных метров, от взрывной волны обрушились стены и перегородки дома, - рассказали в ДЧС области. В 12.29 пожар ликвидировали. В больницу доставили девять человек, из них трое детей (6, 7 лет и новорожденный, дети ожоги не получили), остальные - взрослые. В Хромтауской районной больнице сообщили, что из девяти пострадавших четверых отпустили домой, в их числе новорожденный ребенок. Пять человек госпитализировали, из них трое находятся в реанимации, двое - в хирургическом отделении, один из них 7-летний ребенок. – В реанимации находятся взрослые, у них тяжелые ожоги, переломов нет. Пострадавшими занимаются врачи, их консультируют врачи санавиации, в Актобе везти пострадавших сложно, они нетранспортабельные, - сообщили в районной больнице.