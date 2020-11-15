По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, по итогам девяти месяцев этого года установлены и введены в эксплуатацию 27 светофорных объекта, из числа которых 16 пешеходных, с кнопками вызова. Транспортные светофоры: 1. ул.Айткулова с автодорогой Уральск-Таскала-гр.РФ; 2. ул.Х.Доспанова с автодорогой Уральск-Таскала-гр.РФ; 3. ул.Брусиловского с автодорогой Уральск-Таскала-гр.РФ; 4. ул.Кокечетавская - ул.Махамбет Акына; 5. автодорога Уральск-Желаево - ул.Кунаева; 6. автодорога Уральск-Желаево - ул.Кзылжарская; 7. автодорога Уральск-Желаево - ул.Соколинная; 8. ул.Московская - ул.Толе Би; 9. ул.Московская - ул.Казыбек Би; 10. ул.М.Маметова - ул.Мендалиева; 11. пересечение трассы Уральск-Каменка с автодорогой на п.Деркул. Пешеходные светофоры с вызывными кнопками для пешеходов на следующих нерегулируемых пешеходных переходах: 1. ул.М.Маметова - КАЗИИТУ; 2. ул.Курмангазы - ТД «Урал»; 3. пр.Абулхаирхана - к/т «Казахстан»; 4. ул.Жангирхана - ЗКАТУ; 5. ул.Мухита - автобусная остановка Л.Толстого; 6. ул.С.Датова - рынок «Ел Ырысы»; 7. ул.С.Датова - 4мкр. (СОШ №34); 8. пр.Абулхаирхана - 4 мкр. (СОШ №42); 9. ул.Гагарина автобусная остановка «Дет.сад» (СОШ№32); 10. ул.Мухита-ул.Ж.Молдагалиева (СОШ №40); 11. пр.Абая - «Научно-техническая библиотека»; 12. пр.Абулхаирхана - ДОСААФ; 13. ул.Гагарина - автобусная остановка «СОШ №22»; 14. ул.Шолохова - рынок «Золотая чаша»; 15. ул.Жанкожи Батыра в п.Деркул - автобусная остановка «Уральск-2»; 16. автодорога на меловые горки - автобусная остановка «Птицефабрика». – Кроме того, в этом году при поддержке районных исполнительных органов города Аксай Бурлинского района ЗКО построены три светофорных объекта в том числе один пешеходный, с кнопкой вызова и в поселке Казталовка Казталовского района ЗКО введены в эксплуатацию два светофорных объекта. При этом поясняем, что применение данных объектов в первую очередь направлено для обеспечения безопасного перехода проезжей части и увеличения пропускной способности участка за счет аккумулирования пешеходов и демонтажа функционирующих искусственных неровностей, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что до конца года планируется установка еще на 24 участках улично-дорожной сети областного центра.