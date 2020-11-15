По данным РГП "Казгидромет", 16 ноября в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут 5 градусов ниже нуля, ночью 14 градусов мороза. В Атырау ожидается переменная облачность, днем -3, ночью -10. Ясная погода без осадков и 7 градусов ниже нуля днем ожидается в Актобе, ночью столбики термометров опустятся 16 градусов мороза. В Актау малооблачно, днем +4, ночью -4.