- Моя сестра ходила в музыкальную школу с мамой, но вчера школьный учитель рано отпустил детей домой. Сестра, не найдя дом самостоятельно, заблудилась. Мама пошла в школу и получила ответ, что дети разошлись по домам. Мы приступили к поиску, после чего позвонили в полицию. Хочу выразить огромную благодарность участковым Темирханову Еркебулану и Алтынбекову Талмасу, - поблагодарил брат девочки.Чтобы избежать подобных инцидентов, департамент полиции предупреждает родителей не оставлять детей без присмотра.
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