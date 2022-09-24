- Моя сестра ходила в музыкальную школу с мамой, но вчера школьный учитель рано отпустил детей домой. Сестра, не найдя дом самостоятельно, заблудилась. Мама пошла в школу и получила ответ, что дети разошлись по домам. Мы приступили к поиску, после чего позвонили в полицию. Хочу выразить огромную благодарность участковым Темирханову Еркебулану и Алтынбекову Талмасу, - поблагодарил брат девочки.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 22 сентября в полицию обратился юноша и сообщил о пропаже семилетней сестры. Участковые начали розыск и направили фото ребёнка через Whatsapp местным жителям. Как оказалось, девочка находилась в магазине, расположенном в сельском округе Томарлык. Она просто заблудилась. Ребёнка вернули родителям.Чтобы избежать подобных инцидентов, департамент полиции предупреждает родителей не оставлять детей без присмотра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.