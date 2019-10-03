Как рассказала Наташа Белкина, за 10 лет они посетили 25 стран мира, в том числе Мексику, Исландию и Кубу. В путешествия они берут и трехлетнего сына Драгомира, от имени которого и ведут свой блог в социальных сетях, который называется «Драгомир открывает мир». – Мы семья блогеров и путешественников из Нижнего Новгорода. Решили рассказать о разных странах и городах и показать, что путешествиям ничто не может помешать. Первая страна, которую мы посетили все вместе, была Белоруссия. Драгомиру тогда еще не было и года. Свой первый шаг он сделал в гостинице в Смоленске. Ему как раз исполнилось 9 месяцев. С нами был дедушка Коля из Кирова. Мы вместе путешествовали на машине. Побывали в Минске, Полоцке, Витебске. Заехали в мемориальный комплекс Хатынь, который воздвигнут в дань памяти сожженным деревням в годы Великой Отечественной Войны. Именно тогда мы поняли, что путешествовать на машине с ребенком вполне реально. И стали планировать следующую поездку, - рассказала Наташа. Позже семья побывала в Дагестане, Азербайджане, Грузии, Испании, Крыму, много ездили по родной Нижегородской области, а в этом году решили познакомиться с Казахстаном. Поехали путешественники через Ульяновск и Самару, по дороге заехали и в Уральск, где в тот момент праздновали День города. – Мы запланировали поездку на сентябрь, чтобы продлить себе лето и покупаться в море. На другой стороне Каспия мы уже были. И вот решили исследовать новый берег. Но мы даже не думали, что в такой жаркой стране, как Казахстан, может быть холодное море. Однако нас это не сильно расстроило, так как Казахстан оказался просто великолепен! Его неземные пейзажи и приветливые люди компенсировали всю плохую погоду! Наш путь в Казахстан лежал через Ульяновск и Самару. В Казахстане мы останавливались в Уральске, Атырау, Бейнеу, Актау, Форте Шевченко и Баутино. Уральск для нас стал первым городом Казахстана, он сразу порадовал нас приемом. Мы попали на День города! Нас просто поразило, насколько интересно и самобытно проходит праздник. На нескольких улицах можно было почти полностью познакомиться с казахской культурой. Играли музыканты, выступали творческие коллективы. Особенно понравились национальные игры. Некоторые мы взяли себе на заметку и хотим попробовать провести дома. Еще очень интересно было посмотреть на то, чем занимаются дети в развивающих кружках. У нас нигде мы не видели, чтобы дети на праздниках показывали свои работы. Это просто прекрасная идея! Будем перенимать опыт. Не хватило только фестиваля национальной кухни – тогда представление о культуре страны было бы более полным, - говорит девушка. В Казахстане блогеров в первую очередь поразили местные ландшафты. Меловые отложения, разноцветные горы, розовые скалы Бекет-Ата, ослепительно-белые солончаки, безжизненная степь, великолепные каньоны и море - вот что запомнилось путешественникам в первую очередь. – А главное – тишина! Кругом – ни живой души. Если не считать верблюдов и коров. В городах, конечно, люди есть, но на достопримечательностях их почти не встретишь. Люди в Казахстане нам очень и очень понравились. Они просто удивительно общительные и гостеприимные. Мы чувствовали себя, как будто живем в Казахстане уже давно и кругом у нас знакомые. Драгомира просто закормили сладостями! У каждой бабушки для него находились конфетки. Однако, по словам Наташи, жители Казахстана безразлично относятся к собственному достоянию. Плохие дороги, отсутствие гостиниц, баз отдыха и горы мусора немного расстроило путешественников. По их словам, туристы с удовольствием бы остановились в гостинице рядом с красивыми каньонами и озерами. Но таких в Казахстане оказалось очень мало. – Во-первых, из достопримечательностей, которые обустроены для посещения, – только мечети. И то, скорее всего, потому что туда ходят паломники. Да и то дорог и до них почти нет. Об остальных местах и говорить не приходится. Добраться до них – целая история. Мы несколько раз прокалывали колеса. Подвеску по приезду точно придется чинить, особенно после дороги на границе с Астраханью. Хотя все красоты, что мы видели, могут приносить Казахстану очень неплохую прибыль! Почему бы, например, не сделать в таких местах небольшие гостиницы или базы отдыха? Мы, как туристы, с удовольствием бы остановились отдохнуть, к примеру, у красивого каньона или соленого озера. Да и сам берег Каспийского моря почему-то пустует. Жилье сдается только в Актау и Форте Шевченко. А как же остальные места? Самое теплое море – в Кендерли. И что же там? Несколько закрытых баз и жутко замусоренный пляж. Также мы видели, что еще теплее вода на Тюленьих островах. Так почему бы не возить туда на катерах и не сделать там небольшой курорт. Так, чтобы не очень потревожить тюленей, конечно. Ведь купаться в самом теплом море в стране хочется не только тюленям. Самое лучшее море на наш взгляд – в Сауре и Форте Шевченко. Оно глубокое, с огромными песчаными пляжами, - рассказала девушка. На путешествие по западному Казахстану у семьи ушло две недели, а потратили они около 40-50 тысяч рублей. Напоследок блогеры пожелали казахстанцам не пренебрегать своим достоянием, развивать достопримечательности, особенно берег Каспийского моря. – Если сделают морской курорт, то россияне с удовольствием будут приезжать отдохнуть к вам, а это деньги на дальнейшее развитие страны. Что для этого нужно? Очистить берег, насыпать пляж, построить гостиницы. Все, что нужно Казахстану для того, чтобы повысить туристический поток – это обустроить берег моря рядом с Россией. У нас летом на море едут миллионы человек. Но пока в основном на Черное. А Каспий для жителей Сибири намного ближе. Хочется поблагодарить казахстанцев за гостеприимство и пожелать удачи и процветания, - добавила Наташа.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.