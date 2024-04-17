«Сендер қанағаттандырылмағандықтарыңыздан». Ирина Кайратовна и другие звезды приехали в Уральск во время ЧС

В регионе по-прежнему сложная ситуация с паводком. В Уральске и нескольких районах области возводят дамбы, укрепляют берега. В противопаводковых работах заняты спасатели и солдаты, причем из разных регионов страны, а также волонтеры и просто неравнодушные казахстанцы. Совсем недавно к ним начали присоединяться именитые спортсмены, звезды эстрады, блогеры.

Одни пользователи это связывает с желанием звезд поймать хайп на этой теме, а кто-то просто радуется неравнодушию казахстанских селебрити. Так или иначе, звезды здесь, звезды строят дамбы, звезды помогают жителям ЗКО справиться с паводком.

Чемпион мира по боксу Данияр Елеусинов укрепляет берега уральских рек бок о бок с местными жителями. Позже к нему присоединились его коллега, чемпионка мира по боксу Фариза Шарипова и рекордсмен Книги Рекордов Гиннесса казахстанский силач Сергей Цырульников.

В стороне не остались борцы единоборств. С командой в Уральск приехал чемпион мира по панкратиону и джиу-джитсу Василий Тахтай. К ним со своей командой присоединился знаменитый тренер Айтым Жакупов.

Также в Уральск приехал участник группы "Ирина Кайратовна", автор шуток и рэпер Алдияр Жапарханов. В стороне не остался загадочный человек в маске — мужчина, исполняющий мечты нуждающихся людей.

За нашу страну переживает весь мир: в социальных сетях люди со всей планеты делятся переживаниями и оказывают поддержку. Мексиканский боксер Сауль Альварес, известный как «Канело», выразил переживание на своей странице в соцсети: «Молюсь за народ Казахстана. Атырау и Уральск. Мы с вами», — написал спортсмен.



Димаш Кудайберген поддержал пострадавших от паводков жителей Кульсары и Актобе.

В храмах разных религий молятся за народ Казахстана. Папа Римский, имам мечети в Египте и просто неравнодушные люди.

Напомним, в Уральске дамбы возводят по улицам Жангир хана, Исатай-Махамбета, в районах Курени, Коминтерн, Станции юннатов, Переволочной рощи, Телецентра, стелы, гаражного кооператива “Урал-1”, в центральном парке отдыха, в микрорайоне Жулдыз и в поселках Круглоозерное, Серебряково и Желаево.