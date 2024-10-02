В селе Айнабулак Таскалинского района на территории одного из частных жилых домов произошло загорание 25 тонн сена.

Сено на 130 квадратных метрах загорелось в ЗКО

В селе Айнабулак Таскалинского района на территории одного из частных жилых домов произошло загорание 25 тонн сена, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

— Профессиональные огнеборцы во время тушения производили параллельную проливку соседних территорий и организовали перевозку рядом стоящих скирд сена на безопасное расстояние. Таким образом, им удалось спасти от огня 62 тонны сена.

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 130 квадратных метров, не дав распространиться огню на рядом стоящие дома. Пострадавших нет.