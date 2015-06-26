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Социум

Сердечникам и детям с ОРВИ чаще стали вызывать «скорую» в Уральске

В Уральске больше недели стоит аномальная жара. В эти дни особенно сильно страдают люди с хроническими ишемическими заболеваниями. Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" Сергей БЕКЕЖАНОВ рассказал, что за весь период, что стоит аномальная жара (столбик термометра поднимается до 40 градусов - прим. автора), у них не было зарегистрировано ни одного случая теплового или солнечного удара. - Но в летний период по сравнению с зимним у нас всегда было уменьшение вызовов, - рассказывает БЕКЕЖАНОВ. - Летняя норма у нас - 400-450 вызовов. Сейчас - 500-
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Сердечникам и детям с ОРВИ чаще стали вызывать «скорую» в Уральске
В Уральске больше недели стоит аномальная жара. В эти дни особенно сильно страдают люди с хроническими ишемическими заболеваниями.
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
 Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" Сергей БЕКЕЖАНОВ рассказал, что за весь период, что стоит аномальная жара (столбик термометра поднимается до 40 градусов - прим. автора), у них не было зарегистрировано ни одного случая теплового или солнечного удара. - Но в летний период по сравнению с зимним у нас всегда было уменьшение вызовов, - рассказывает БЕКЕЖАНОВ. - Летняя норма у нас - 400-450 вызовов. Сейчас - 500-550. Это идет за счет обострения общих заболеваний. Такую жару плохо переносят люди, страдающие заболеваниями сердца, перенесшие инфаркт, инсульт. Также директор станции скорой помощи рассказал, что увеличилось количество вызовов на ДТП. 25 июня было пять ДТП и 8 пострадавших. По его словам, это много за один день. В среднем бывает 2-3 ДТП в день и четыре пострадавших. В основном это ушибы, сотрясения. - За вчерашний день (25 июня - прим. автора) у нас было 143 вызова для детей. А это зимняя норма. 28% этих вызовов - это ОРВИ. В основном это происходит от того, что в такую жару дети пьют холодную воду и едят мороженое, - пояснил Сергей БЕКЕЖАНОВ. По словам директора станции скорой помощи, проблем с вызовами у них не возникает, они успевают. - У нас другая проблема - такую жару не выдерживают машины - они "кипят" и фельдшерам тяжело в «УАЗе» ездить при такой погоде, - посетовал директор. - Хотя недостатка в автомобилях мы не испытываем. Заведующая станцией скорой медицинской помощи Елена ГРИЩЕНКО рассказала, что у них участились вызовы в общественные места. - Очень многие горожане в такую жару идут на рынок и даже берут детей. Потом им там становится плохо - повышается давление. Хотелось бы обратиться к людям, чтобы они не выходили на улице без особой надобности, тем более не брали с собой детей, а если идут сами, то надевали что-нибудь на голову и брали воду, - пояснила Елена ГРИЩЕНКО. В такую жару врачи советуют не выходить из дома без головного убора и пить только воду, потому что соки и другие прохладительные напитки только усиливают жажду.
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