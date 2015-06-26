Сердечникам и детям с ОРВИ чаще стали вызывать «скорую» в Уральске

В Уральске больше недели стоит аномальная жара. В эти дни особенно сильно страдают люди с хроническими ишемическими заболеваниями. Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" Сергей БЕКЕЖАНОВ рассказал, что за весь период, что стоит аномальная жара (столбик термометра поднимается до 40 градусов - прим. автора), у них не было зарегистрировано ни одного случая теплового или солнечного удара. - Но в летний период по сравнению с зимним у нас всегда было уменьшение вызовов, - рассказывает БЕКЕЖАНОВ. - Летняя норма у нас - 400-450 вызовов. Сейчас - 500-