Знаменитый боксер и депутат Мажилиса Парламента РК записал видеообращение ко всем казахстанским спортсменам, в котором призвал принять новогоднюю эстафету, стартовавшую в Атырау. - Я решил поддержать чемпионский challenge от спортсменов из Атырау, украсив ёлку медалями. Глава государства постоянно подчеркивает необходимость популяризации спорта, и вот такие мероприятия этому способствуют. Передаю эстафету всем спортсменам и желаю, чтобы эта новогодняя эстафета продлилась как можно дольше, - сказал Серик САПИЕВ. Напомним, что первыми чемпионскую ёлку медалями нарядили в Атырау 24 декабря. Уже 26 декабря эстафету приняли спортсмены из Караганды, нарядив новогоднюю красавицу своими достижениями за год. 27 декабря challenge поддержал олимпийский чемпион Серик САПИЕВ, украсив своими медалями зеленую красавицу. Серик САПИЕВ - казахстанский боксёр-любитель, чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, обладатель Кубка Вэла Баркера 2012 года. wwn5kuoOZ5o