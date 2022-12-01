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Социум

Серик Шапкенов переназначен акимом Атырауской области

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива "МГ" После инаугурации, согласно закону, все акимы стали исполняющими обязанностями до нового указа. Таким образом, Серик Шапкенов переназначен акимом Атырауской области. Серик Шапкенов родился 1979 году в посёлке Каратоба. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности экономист-математик. В разные годы был заместителем акима ЗКО и Атырауской области, госинспектором отдела госконтроля в администрации президента и акимом Атырау. С января 2021 года занимал пост министра труда и социальной защ
Дана Рахметова
Серик Шапкенов переназначен акимом Атырауской области
Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Серик Шапкенов назначен новым министром труда
Серик Шапкенов назначен новым министром труда
Фото из архива "МГ" После инаугурации, согласно закону, все акимы стали исполняющими обязанностями до нового указа. Таким образом, Серик Шапкенов переназначен акимом Атырауской области. Серик Шапкенов родился 1979 году в посёлке Каратоба. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности экономист-математик. В разные годы был заместителем акима ЗКО и Атырауской области, госинспектором отдела госконтроля в администрации президента и акимом Атырау. С января 2021 года занимал пост министра труда и социальной защиты населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау аким

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