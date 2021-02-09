Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в 2020 году к стражам порядка обратилась 72-летняя женщины, которая после смерти мужа хотела переоформить на свое имя автомашину марки Lexus LX. – Однако сотрудники полиции при оформлении документов выяснили, что в 2013 году в Кызылординской области зарегистрирована автомашина той же модели, а номера кузова и двигателя идентичны с машиной заявительницы. По словам женщины, они с супругом приобрели автомобиль в 2006 году в городе Алматы по доверенности. Переоформили его на свое имя в Атырау. Как было установлено, в настоящее время второй автомобиль принадлежит жителю города Нур-Султан, - сообщили в полиции. Сотрудники полиции просят горожан быть бдительными при покупке автомобиля. Необходимо сравнивать номера VIN кода, номера кузова с техпаспортом в уполномоченном органе. Также при покупке необходимо составлять договор купли-продажи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.