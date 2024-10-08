«Серый» экспорт: до 10 тысяч тонн ГСМ в месяц вывозят из Казахстана в Кыргызстан

Только с начала года зарегистрировано 21 уголовное дело. Установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тысяч тонн на сумму более 900 млн тенге.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, в настоящее время наблюдается риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности.

Горюче-смазочные материалы вывозятся на легковых авто, как в заводских, так и переоборудованных бензобаках.

— Только на казахстанско- кыргызской границе в месяц таким способом вывозится до 10 тысяч тонн ГСМ. Также, вывоз осуществляется железнодорожными цистернами по документам прикрытия, в которых указываются иные данные о перевозимом товаре, - говорится в сообщении АФМ.

Только с начала года зарегистрировано 21 уголовное дело. Установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тысяч тонн на сумму более 900 млн тенге.